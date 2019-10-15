Если у Эрдогана нет плана «Б»

События, развивающиеся в Сирии в последние дни, а если быть более точным операция «Источник мира», стала центральной новостью всех мировых СМИ. Как бы резко, бесчеловечно не звучало, но сирийская война прекрасна, полна захватывающих моментов, драматична, но самое главное, она раскрывает нам до мельчайших молекул современную политическую ситуацию в мире, и к чему она ведет. Любое передвижение фигур в ту или иную сторону, кого-то усиливает, кого-то ослабляет, а кого-то в целом убирает с шахматной доски. Операция «Источник мира» одна из таких.

История успела повидать много войн, по результатам которой в итоге решался геополитический и геоэкономический ландшафт мира. Чем завершится война в Сирии сегодня предсказать сложно. Еще сложнее сказать, останутся ли признанные границы стран? Однозначно можно сказать лишь одно – судьба Турции, Ирана, России, гегемонии США и Европы на Ближнем Востоке и не только, решается сегодня в Сирии.

Даже судьба таких вроде непримечательных стран как Азербайджан, и в целом постсоветского пространства, будет известна лишь по итогам «сирийской партии». А потому выбор в политической ориентации в данном случае для Баку будет сложным, но той необходимой реальностью, от которой нам не убежать. Но обо всем по порядку.

Из-за операции «Источник мира» на Турцию накинулись все, кто можно. ЕС и всевозможные брюссельские организации осудили операцию Анкары. Франция и Германия отказались продавать оружие Турции. В США внутри протрамповской команды даже произошел на этой почве раскол и сейчас Трамп, с одной стороны выводит войска из северной Сирии, а с другой, говорит о санкциях против Турции. Даже Египет и Саудовская Аравия не остались в стороне.

На заседании ЛАГ (Лига арабских государств), созванном Египтом, генеральный секретарь Лиги Абуль Гейт сказал:«Надо называть вещи своими именами…Военная операция, которую проводит Турция на северо-востоке Сирии… это нападение и агрессия. Нападение на земли арабского государства и агрессия в отношении их суверенитета. Сирия — арабское государство, член данной организации, член-основатель. Была и продолжит оставаться. Ее земли — это арабские земли. Ее безопасность — часть арабской безопасности».

Тут, конечно, напрашивается вопрос, а что Палестина – это не арабское образование? Что же все молчат про палестинцев? Или стоит напомнить Абуль Гейту, почему Сирия отказывается участвовать на заседаниях этой организации? Куда же эти арабы смотрели, когда ИГИЛ и многие террористические организации резали сирийцев? Они тогда не протянули руку помощи соплеменникам, а, наоборот, во всем обвинили Башара Асада. Сейчас вдруг вспомнили об арабском братстве.

Отдельное внимание требует к себе реакция стран астанинского формата. В Тегеране жестко осудили данную операцию, но в Москве, судя по заявлениям Путина и Лаврова, отнеслись с пониманием. У Дамаска мнение, естественно, никто не спрашивает, ибо это оккупированная страна и вообще не субъект переговоров.

Но произошедшее позавчера ночью, полностью меняет расстановку сил и формат данной операции. Как сообщил ряд западных СМИ, а также некоторые российские телеграмм каналы, которые вплотную занимаются сирийским конфликтом, «курды ведут переговоры с Россией на базе Хмеймим, а также готовы с договориться с Дамаском».

Сразу после этих сообщений вышло заявление минобороны Сирии: «Сирийская армия войдет в Манбидж и остальные города для защиты населения от турецких войск и их союзников. Также, согласно заявлениям Министерства обороны Сирии, сирийская армия будет противостоять наступающим турецким силам и в районах городов Рас-эль-Эин и Тель Абьяд». По поводу последних городов президент Турции уже объявил об их захвате.

Со своей стороны представитель «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани заявил: «Мы знаем, что нам придется идти на болезненные компромиссы с Москвой и Асадом. Но если нам придется выбирать между компромиссами и геноцидом нашего народа, мы, безусловно, выберем жизнь для наших людей».

Уже на утро было опубликовано заявления курдов по поводу соглашений:

— мы никогда не стремились выйти из состава Сирии, а всего лишь искали мирное политическое решение;

— мы никогда не угрожали соседям и в том числе туркам;

— в ответ на турецкую агрессию было заключено соглашение с сирийским правительством об охране границ и сохранении суверенитета страны;

— сирийская армия входит на всю длину сирийско-турецкой границы для оказания помощи СДС в отражении турецкой агрессии и освобождения территорий, захваченных турецкими наёмниками;

— это шанс для освобождения других городов и районов, захваченных турками, в том числе и Африна;

— это соглашение явилось следствием договорённостей и координации с органами самоуправления северо-восточной Сирии.

Приводит заявление телеграмм-канал Colonelcassad.

Как становится понятно из соглашений между курдами и Дамаском (читаем Москвой), сирийская армия займёт приграничные районы от Манбиджа до Эль-Маликии на северо-востоке Сирии. Эта вся приграничная территория, которую намерена занять Турция. Кстати, вчера уже было заявление о том, что сирийские правительственные войска вошли в приграничный город Камышлы.

Так же сообщается, что Россия установила бесполетную зону над Манбиджем и Кобани, министерство обороны САР заявило, что Дамаск направляет войска в Манбидж и Кобани, для противодействия турецкой оккупации Сирии.

На эту информацию стоит обратить особое внимание. Возможно, для кого-то это просто сирийские города, но именно здесь может произойти коренное изменение всей ситуации.

Для начала поясним, что Кобани — это город, который находится прямо на границе с Турцией и входит в 30 километровую зону, о которой Анкара заявляет, а Манбидж – это юг того же Кобани. То есть, если сирийские правительственные войска (читаем как Россия и Иран) возьмут эти два пункта, плакала буферная зона Турции и ее планы по осуществлению безопасности от курдов, если даже на других территориях все получится. Потому что таким образом Россия и Иран делят данную зону на два несвязанных кантона и подрывают все планы Анкары.

Эрдоган сделал вчера два важных заявления: 1) У РФ нет возражений против того, чтобы турецкая операция проводилась в сирийском Кобани; 2) Турция начинает операции в Айн-араб (арабское название Кобани). С другой стороны, советник Эрдогана Ясин Актай сказал, что, если режим Асада войдет в северо-восточную Сирию, может быть война между двумя армиями.

«Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то, пожалуйста», — заявил Актай.

Говоря о сирийской армии, нужно отчетливо понимать, что это понятие размытое. Наиболее боеспособные подразделения — это проиранские шиитские группировки и пророссийские отдельные батальоны. То есть под флагом сирийской армии воюют Россия и Иран. А если принять в расчет заявление советника Эрдогана, то речь идет о столкновении между Россией и Ираном с одной стороны и Турцией с другой.

Данное столкновение предвидели в Вашингтоне. Не исключено, что сами американцы и надоумили курдов обратиться к Москве и Дамаску, заведомо зная, к чему это приведет. Возможно, в Вашингтоне данную ситуацию просчитали. США в Сирии нечего делать, куда интереснее отодвинуться в сторону и наблюдать за тем, как астанинский карточный домик сам развалится. Члены данной тройки перегрызут глотку друг другу за сирийскую пустыню.

Но есть и иное предположение. Если все будет развиваться в этом ключе, и у Эрдогана нет плана « Б», а именно договоренности с Путиным о выдавливании американцев из Сирии, для того, чтобы напуганные курды бежали в сторону Дамаска, чтобы правительство взяло под контроль границу — то все очень плохо. Если Турция, Россия, Иран столкнутся, каков будет исход данного противостояния неизвестно. Но ясно одно: регион целиком и полностью погрузится в хаос.

Данные обстоятельства не обойдут стороной и Азербайджан. В такой обстановке заявление Азербайджана о поддержке операции Турции в Сирии, может превратить его в потенциальную мишень для Тегерана и Москвы.

Азербайджану, как стране, которая в этом месяце принимает саммит лидеров стран-членов Движения неприсоединения, либо нужно объявить о своем «швейцарском» нейтралитете и не вмешиваться ни в одни реальные политические процессы. Либо же рискнуть, и сделать выбор в пользу того или иного военного-политического блока. Тут есть риск потерять и проиграть все. Либо же оказаться среди победителей, что позволит вернуть Карабах и получить более привилегированные политэкономические преференции в будущем мироустройстве.

Если учесть тот факт, что Россия – это военно-политический союзник Армении и в рамках ОДКБ и по двухсторонним соглашениям, выбор в пользу России, даже при желании определенной части элиты, не получится. Остается вести переговоры с Западом, Турцией, ЕС, и еще не утеряны шансы перетянуть на свою сторону Иран, который тактично «улыбается» Армении из-за России.

Но как бы ни складывались блоки и коалиции «старых врагов/держав» победа будет на той стороне, на которой будет Китай. Ведь будущее геополитическое и геоэкономическое господство за Китаем, а он пока торгует и помогает в войне всех против всех.