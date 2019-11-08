Если ты бомж, у тебя должна быть справка…

5 ноября 2019 года СМИ сообщили об обнаружении на территории Бинагадинского района тела мужчины, который согласно первичному осмотру, умер от переохлаждения.

В тот же день социальные сети сообщили о смерти еще четырех бездомных, которые также погибли от переохлаждения.

7 ноября 2019 года пресс- служба министерства труда и социальной защиты населения заявила о том, что в холодную погоду нуждающихся во временном убежище размещают в социальном приюте, расположенном в поселке Забрат. «В приютах можно не просто переночевать, там предоставляется горячее питание и первая медицинская помощь», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщил # директор приюта Анар Абдуллаев, для приема в убежище необходимо обращение органов полиции в Государственный фонд социальной защиты относительно размещения бездомного. «Обращение может быть также от муниципалитета или из исполнительной власти. Кроме того, бездомный должен представить удостоверение личности, справку о здоровье, и справку о том, что не болеет инфекционными заболеваниями», — сообщил Анар Абдуллаев.

Интересно сколько времени понадобилось бы бездомным, которые замерзли на улице, чтобы собрать все документы, о которых говорит Анар Абдуллаев? Неужели нельзя обойтись без бюрократической волокиты?

Эти вопросы мы задали руководителю пресс- службы министерства труда и социальной защиты населения Фазилю Талыблы.

«Здесь нет никакой бюрократической волокиты. При обнаружении у бездомного инфекционной болезни его поместят в больницу и обеспечат надлежащим уходом. Если же у него не обнаружат инфекционных болезней, то его поместят в наш приют. Так что ни о какой бюрократии в данном случае речь не идет», — сказал Фазиль Талыблы.

24 апреля 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Бюрократия бессмертна или всегда ли надо действовать по уставу». В статье рассказывалось о попытках активистки гражданского общества Нигяр Алиевой разместить бездомного Акифа Алиева в социальном приюте в поселке Забрат Сабунчинского района.

Вот, что нам рассказала Нигяр Алиева: «В приюте потребовали представить справку о том, что Акиф Алиев не болеет инфекционными заболеваниями и удостоверение личности. Я спросила у них, как у человека, живущего годами на улице, могло сохраниться удостоверение личности? Как может человек, который живет на улице и не купается месяцами, не болеть инфекционными болезнями. К сожалению, сотрудники убежища оставили мои вопросы без ответа».

По словам Нигяр Алиевой, она написала о случившемся на своей странице в Facebook.

«После этого со мной связались представители Министерства труда и социальной защиты населения и знаете, о чем спросили, получает ли Акиф Алиев пенсию. Да какая к черту пенсия? Он же бездомный», — возмущается Н. Алиева.

При министерстве труда и социальной защиты населения действует еще и Общественный совет, задачей которого является обеспечение общественного контроля над деятельностью министерства.

В состав Общественного совета входят многие известные правозащитники. Мы попросили одного из них, руководителя Фонда «Конституция» Алимамеда Нуриева прокомментировать гибель бездомных от переохлаждения. Ответ Нуриева был краток: «Министерство труда и социальной защиты населения прилагает все усилия для обеспечения максимально удобных условий для бездомных».

Напомним, что приют, о котором в министерстве говорят как о большом достижении, рассчитан всего на 50 человек. А теперь представьте себе бомжа, который собрал все справки, взял удостоверение личности, пенсионную книжку и поехал в Забрат… Представили? Вот и мы не смогли.