Горько и обидно сознавать, но суровая реальность такова: граждане Азербайджана совершенно беспомощны против произвола коммунальных служб. В любой момент у нас могут отключить электричество, газ и воду. И никаие мольбы, никакие жалобы и стенания не будут услышаны. Коммунальные службы у нас всегда правы!

А в последние годы свой этот беспредел они умудрились замаскировать в некое «бережное и чуткое» отношение к абонентам, сообщая заранее в СМИ о том, что в определёных населённых пунктах, а иногда и целых районах, не будет света, газа или воды. И никто не задаст этим самым службам – «Азерсу», «Азеригаз» и «Азеришыг» — резонный вопрос: а зачем, собственно, нам эта информация? Ваше предупреждение – всё равно что обращение джинна из лампы к Аладдину: «Великодушно прости, но я должен тебя убить». Как должен поступить гражданин, если у него сутками в знойное лето из крана ни капли воды? Или такой вопрос: должен ли отец семейства, услышав предупреждение «Азеригаз» о предстоящем сюрпризе в зимние холода, с топором отправиться в парк и нарубить дров, чтобы у себя в квартире развести костёр для замерзающих малышей?..

Да, ко всему этому беспределу и безнаказаонности мы уже привыкли, каждый выкручивается так, как может. Но, судя по тому, как продолжают функционировать коммунальные службы, в будущем нас ждут всё новые и новые испытания, так сказать, на качественно новом уровне. Последнее ноу-хау пока принадлежит «Азеригаз». О нём, собственно, и речь…

Законы нужно чтить, особенно госучреждениям

В одном из азербайджанских телеспектаклей герой учит уму-разуму своего друга: «Закон – это вроде телеграфного столба. Перепрыгнуть через него – пустая затея, но вот обойти стороной — можно». Кажется, этот способ весьма пригодился функционерам «Азеригаз». А иначе, как объяснить их новогоднее приключение с фотографированием газовых счётчиков абонентами с последующей отправкой на ватсап этой организации, дабы избежать переплаты за превышение злополучного лимита? Хотя, это уже даже не обход стороной телеграфного столба. «Азеригаз» его просто спилил на корню. Ведь это прямое нарушение Решения Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 12 мая 2011 года за номером 80, подписанное тогдашним главой правительства Артуром Расизаде.

Именно этим Решением были утверждены «Правила пользования газом». Так вот, в этих самых правилах, в главе 5 – «Условия оплаты стоимости газа» — имеется пункт 2, который гласит: «Распределитель газа обязан полностью рассчитывать стоимость газа, поставляемого потребителю, лишь на основании показателя счётчика, и ежемесячно предъявлять (отправлять) потребителю счёт».

Кроме того, с каждым абонентом «Азеригаз» подписывает договор, в котором отмечены права и обязанности каждой из сторон. И в этом документе нет ни единой строчки об обязанностях абонента по информированию ПО о своих расходах газа. То есть, мы, простые смертные, не несём никакой ответственности об уровне информированности «Азеригаз» показаниями нашего счётчика. Это «Азеригаз» обязан позаботиться, чтобы в ночь на 1-е января расходы абонентов обнулились. Трудно? Невозможно? А простите, нам то до этого какое дело? Взялся за гуж, не говори что не дюж. Когда принималось решение о лимитах, нужно было продумать и это. Конечно, самый лёгкий вариант – свалить всё на абонентов. Но опять-таки, это прямое и грубое нарушение Решения Кабинета Министров. Кто будет отвечать за это? Основываясь на нашем горьком опыте – никто! Опять чьи-то грязные руки залезли в карман простых граждан.

Что пожелать «Азеригаз» в новом году?..

О законности новогоднего сюрприза «Азеригаз» мы уже поговорили. А теперь посмотрим на этот шаг газовщкиов чисто с человеческой стороны.

Итак, по глубокому и мудрому замыслу официальных лиц «Азеригаз» (может и самого гендиреткора Руслана Алиева, кстати, доктора философии технических наук), с последним оборотом часовых стрелок 31 декабря всё население Азербайджана, вооружившись мобильными телефонами, обязаны были штурмовать свои газовые счётчики. Естественно, если не хотят переплачивать и чтобы их лимит обнулился. Видите ли, господа из «Азеригаз» посетят их своим высоким визитом лишь в течение первых 10-ти дней января. Ведь до 4-го января они будут праздновать Новый год, им не до абонентов. Устали, бедные, нужно отдохнуть. А уж потом, с 5-го января, этот бюрократический маховик начнёт медленно, учтите – МЕДЛЕННО, раскручиваться. А куда торопиться-то? Они же коммунальщики! Все и всё зависят от них, а они – ни от кого!

А, у вас нет мобильного? Надо было покупать вовремя, так сказать, готовиться к капризам «Азеригаз». Причём не простой мобильник, а именно такой, чтобы на фотографиях, снимаемых этим агрегатом, обязательно было проставлено число. Мало ли мошенников? «Азеригаз» ведь не такой, эта правильная организация, до мозга костей. Аха…

Вы слишком пожилой и вам некого попросить проделать всю эту процедуру за вас? Это сугубо ваша проблема. Нужно было заранее кого-то прописать у себя на жилплощади именно для этой цели.

А вы не пользуетесь ватсапом? Какой позор! Так вам и надо, теперь переплатите за газ из своей скудной пенсии, будете помнить до следующего Нового года!

А вы просто прослушали эту новость? Вы не думали и не гадали, что «Азеригаз» будет не столь совестливо и ответственно относиться к своим обязанностям? Что ж, прозрение наступило для вас слишком поздно. Теперь будьте начеку. Это же «Азеригаз»…

В общем, подытоживая: как мы уже и отметили в начале, при любом раскладе виноват безответственный абонент, да просто разгильдяй, что там душой кривить. А наши коммунальщики, на этот конкретный раз «Азеригаз», такие невинные, честные, пушистые и совестливые. Поэтому давайте дружно поздравим весь коллектив «Азеригаз» с Новым 2022-м годом. И пожелаем им… Право, тут такая масса пожеланий, что трудно выбрать, а ещё труднее выразить их допустимым этическими нормами литературным языком… Наверное, всё-таки совести пожелаем им. Да, именно совести. Она им, этим невинным служителям граждан Азербайджана, этим неустанным фантазёрам ой как нужна в их трудной, замысловатой и мало кому подконтрольной и подотчётной работе! С мобильником в руках ждём от вас очередных ноу-хау!