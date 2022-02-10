Известный турецкий актер Айдемир Акбаш обратился к азербайджанскому стендап-комику и актеру Фарде Амину, рассказав о своих впечатлениях от первого концерта «Селфиназ» и поделившись ожиданиями от второго, показ которого уже начался в сети кинотеатров ParkCinema. Акбаш пригласил Фарду Амина провести свое стендап-шоу в Турции, сообщает #.

«Я желаю тебе и всей съемочной группе удачи… Но позвольте мне сказать одно: каждый раз, когда я приглашаю тебя в Стамбул, ты говоришь, что у тебя есть дела. Приезжай и покажи шоу в Турции», — сказал Акбаш.

Фарда Амин не замедлил откликнуться на приглашение коллеги: «Уважаемый Айдемир агабей, большое спасибо за доброе отношение к «Селфиназ». Мы тебя очень любим. Надеюсь, мы скоро встретимся в Стамбуле».

Следует отметить, что Айдемир Акбаш также является сценаристом многих популярных фильмов, таких как «Шабан Пабуку Ярим», «АтлаГель Шабан». Исполнитель роли Сабри-аби в фильме «Колпачино» женат на актрисе Бейхан Акбаш уже много лет. Интересно, что пара дважды разводилась и трижды женилась, что вызывало улыбку у их поклонников.

Стоит отметить, что в «Парк Синема» уже начался показ «Селфиназ-2». Сценарий «Селфиназ-2»написан Таваккюле м Мехралиевым и Фардой Амином , производство компании «Артлемма», известной своими кинопроектами как в Азербайджане, так и в Турции. Главный продюсер проекта — Расан Мехралиев.