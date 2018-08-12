Еще   один «сюрприз» от энергетиков

Согласно существующему в советское время законодательству гражданин на время своего отсутствия в собственной квартире, то есть если человек уезжал в отпуск, в длительную командировку или еще по каким-то причинам не пользовался коммунальными услугами то, он имел право не оплачивать их. Так вот, один из наших очень уважаемых писателей и общественных деятелей того времени, зная об этом законодательном акте решил им воспользоваться, после возвращения из длительной творческой командировки — он работал над одним из своих произведений в доме творчества писателей в Гагре. Таких домов творчества было немало по всему Советскому Союзу. Один из них находился в нашем Шувеляне. После кровавого ввода в январе 1990 года русско-советских войск в Баку там долгое время квартировались военнослужащие, а затем туда вселились наши беженцы, которые все еще ютятся там. Писатель обратился в ЖЭК с тем, чтобы воспользовавшись своим законным правом не оплачивать за время своего отсутствия коммунальные услуги. В ЖЭКе ему не возразили, однако, потребовали справку или документ, подтверждающие его пребывание в доме творчества. Было два решения данного вопроса – нужно было либо ехать в Гагры, либо же давать телеграмму в Дом творчества с тем, чтобы они выслали в Баку необходимую справку. В Гагры писатель, конечно, не поехал и решил телеграфировать в дом творчества. Однако, не тут-то было. Когда телеграфистка подсчитала сумму за телеграмму, она оказалась больше той, которую необходимо было заплатить за коммунальные услуги… Писателю не оставалось ничего, кроме как оплатить коммунальные услуги…

***

Нынешнее лето выдалось необычайно, даже для климатических условий Азербайджана, жарким. Правда, научно-технические достижения современной человеческой цивилизации позволяют обеспечить условия, чтобы комфортно переносить любую погоду. Азербайджан, благо как раз относится к числу тех  стран,  которые располагают всей необходимой инфраструктурой, чтобы  защититься от аномальной температуры воздуха.

Однако из-за безалаберности, халатности, попустительства энергетиков жителям Азербайджана помимо тягот природной жары этим летом пришлось еще пережить блэкаут, транспортный коллапс, проблемы со здоровьем и т.д.

Но на этом невзгоды не закончились — теперь получается, что за жару приходится еще и расплачиваться материально.

В последние  дни многие потребители электричества были неприятно удивлены, а может и шокированы получением квитанций, на которых были указаны денежные  суммы за использование  энергии в июле в два, а то и три раза больше реального потребления. Представители  компании «Азеришыг» пытаются обосновать это «необычной жарой» и увеличением потребления  в связи  с более  длительной и интенсивной  работой кондиционеров и вентиляторов.  Но эти приборы   используются  каждым  летом. Допустим, в этом году  их использовали чуть дольше и  интенсивнее, чем обычно. Но эта разница в денежном выражении не могла быть в  2-3 раза больше и достигать у некоторых  абонентов трехзначных сумм – 150-170 манатов. Не могли же жители трехкомнатной квартиры, к примеру,  использовать энергию столько же, сколько обитатели большой  виллы, где электричеством дополнительно обеспечиваются оборудования бассейнов, поливальных аппаратов, освещается большая территория. Кроме того,  в связи с энергетическими блэкаутами,  по меньшей мере,   три дня в июле больше половины страны сидело без света много  часов. То есть энергия не поставлялась, платить было не за что. А некоторые вообще  семьями уезжали на отдых, и все это время в квартирах электроэнергия не использовалась.

«Сюрприз» от «Азеришыг» взбудоражил людей и вызвал активные обсуждения в социальных сетях в Интернете.

Пользователи высказывают различные мнения. Одни полагают, что энергетики, таким образом, решили переложить финансовое  бремя блэкаутов начала июля на население. Ведь, тогда несколько дней из-за  аварии на Мингячевирской ТЭЦ пришлось импортировать электроэнергию из России и Грузии.

Другие считают, что в «Азеришыг» решили вот таким легким путем обеспечить высокую собираемость платы за электроэнергию и быстрее окупить расходы на инвестиции в инфраструктуру.

Есть и мнения о том, что и аварии в Мингячевире, и «накрутки» на счетах за электричество, являются саботажем и следствием внутривластных  разборок…

В то время как  «Азеришыг» категорически отвергает возможность искусственного вмешательства в  показания «счетчиков», эксперты гражданского общества напротив,  настаивают на возможности этого.

Вопрос оперативно расследовал эксперт в области ИТ, глава Центра «Мультимедиа» Осман Гюндюз. По его словам,  аналогичные проблемы у абонентов наблюдались и в других странах, применяющих «умные счетчики». B некоторых странах даже вынуждены были отказаться от этих устройств и вернуться к счетчикам прежних, простых модификаций.  Информация с  «умных счетчиков»  автоматически сообщается в центральный сервер, то есть в «Азеришыг». Система построена так, что эта компания может на расстоянии  останавливать и управлять «умными счетчиками» посредством электрических или мобильно-сетевых каналов связи.

И все же, думается, истинную причину произошедшего может установить тщательное расследование компетентными органами с привлечением  структур, ответственных за энергетическую и электронную  безопасность страны.

Данный вопрос имеет и большое социальное значение. Необходимо защитить людей от уплаты денег за не использованную электроэнергию.  В условиях и без того растущих расходов населения, «накрученные электросчета» могут послужить  фактором социального раздражителя.  Государство обязано обеспечивать и восстанавливать справедливость.

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| 2018-08-12T21:51:50+00:00 12 августа 2018, 21:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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