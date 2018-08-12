Еще один «сюрприз» от энергетиков

Согласно существующему в советское время законодательству гражданин на время своего отсутствия в собственной квартире, то есть если человек уезжал в отпуск, в длительную командировку или еще по каким-то причинам не пользовался коммунальными услугами то, он имел право не оплачивать их. Так вот, один из наших очень уважаемых писателей и общественных деятелей того времени, зная об этом законодательном акте решил им воспользоваться, после возвращения из длительной творческой командировки — он работал над одним из своих произведений в доме творчества писателей в Гагре. Таких домов творчества было немало по всему Советскому Союзу. Один из них находился в нашем Шувеляне. После кровавого ввода в январе 1990 года русско-советских войск в Баку там долгое время квартировались военнослужащие, а затем туда вселились наши беженцы, которые все еще ютятся там. Писатель обратился в ЖЭК с тем, чтобы воспользовавшись своим законным правом не оплачивать за время своего отсутствия коммунальные услуги. В ЖЭКе ему не возразили, однако, потребовали справку или документ, подтверждающие его пребывание в доме творчества. Было два решения данного вопроса – нужно было либо ехать в Гагры, либо же давать телеграмму в Дом творчества с тем, чтобы они выслали в Баку необходимую справку. В Гагры писатель, конечно, не поехал и решил телеграфировать в дом творчества. Однако, не тут-то было. Когда телеграфистка подсчитала сумму за телеграмму, она оказалась больше той, которую необходимо было заплатить за коммунальные услуги… Писателю не оставалось ничего, кроме как оплатить коммунальные услуги…

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Нынешнее лето выдалось необычайно, даже для климатических условий Азербайджана, жарким. Правда, научно-технические достижения современной человеческой цивилизации позволяют обеспечить условия, чтобы комфортно переносить любую погоду. Азербайджан, благо как раз относится к числу тех стран, которые располагают всей необходимой инфраструктурой, чтобы защититься от аномальной температуры воздуха.

Однако из-за безалаберности, халатности, попустительства энергетиков жителям Азербайджана помимо тягот природной жары этим летом пришлось еще пережить блэкаут, транспортный коллапс, проблемы со здоровьем и т.д.

Но на этом невзгоды не закончились — теперь получается, что за жару приходится еще и расплачиваться материально.

В последние дни многие потребители электричества были неприятно удивлены, а может и шокированы получением квитанций, на которых были указаны денежные суммы за использование энергии в июле в два, а то и три раза больше реального потребления. Представители компании «Азеришыг» пытаются обосновать это «необычной жарой» и увеличением потребления в связи с более длительной и интенсивной работой кондиционеров и вентиляторов. Но эти приборы используются каждым летом. Допустим, в этом году их использовали чуть дольше и интенсивнее, чем обычно. Но эта разница в денежном выражении не могла быть в 2-3 раза больше и достигать у некоторых абонентов трехзначных сумм – 150-170 манатов. Не могли же жители трехкомнатной квартиры, к примеру, использовать энергию столько же, сколько обитатели большой виллы, где электричеством дополнительно обеспечиваются оборудования бассейнов, поливальных аппаратов, освещается большая территория. Кроме того, в связи с энергетическими блэкаутами, по меньшей мере, три дня в июле больше половины страны сидело без света много часов. То есть энергия не поставлялась, платить было не за что. А некоторые вообще семьями уезжали на отдых, и все это время в квартирах электроэнергия не использовалась.

«Сюрприз» от «Азеришыг» взбудоражил людей и вызвал активные обсуждения в социальных сетях в Интернете.

Пользователи высказывают различные мнения. Одни полагают, что энергетики, таким образом, решили переложить финансовое бремя блэкаутов начала июля на население. Ведь, тогда несколько дней из-за аварии на Мингячевирской ТЭЦ пришлось импортировать электроэнергию из России и Грузии.

Другие считают, что в «Азеришыг» решили вот таким легким путем обеспечить высокую собираемость платы за электроэнергию и быстрее окупить расходы на инвестиции в инфраструктуру.

Есть и мнения о том, что и аварии в Мингячевире, и «накрутки» на счетах за электричество, являются саботажем и следствием внутривластных разборок…

В то время как «Азеришыг» категорически отвергает возможность искусственного вмешательства в показания «счетчиков», эксперты гражданского общества напротив, настаивают на возможности этого.

Вопрос оперативно расследовал эксперт в области ИТ, глава Центра «Мультимедиа» Осман Гюндюз. По его словам, аналогичные проблемы у абонентов наблюдались и в других странах, применяющих «умные счетчики». B некоторых странах даже вынуждены были отказаться от этих устройств и вернуться к счетчикам прежних, простых модификаций. Информация с «умных счетчиков» автоматически сообщается в центральный сервер, то есть в «Азеришыг». Система построена так, что эта компания может на расстоянии останавливать и управлять «умными счетчиками» посредством электрических или мобильно-сетевых каналов связи.

И все же, думается, истинную причину произошедшего может установить тщательное расследование компетентными органами с привлечением структур, ответственных за энергетическую и электронную безопасность страны.

Данный вопрос имеет и большое социальное значение. Необходимо защитить людей от уплаты денег за не использованную электроэнергию. В условиях и без того растущих расходов населения, «накрученные электросчета» могут послужить фактором социального раздражителя. Государство обязано обеспечивать и восстанавливать справедливость.

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