Эйфория вокруг кейпопа или, выражаясь простыми словами, корейской поп музыки, добралась и до Баку. В Азербайджане сформировалось целое сообщество этого глобального жанра. Шутка ли, но сегодня в Баку даже имеется фан клуб популярной во всем мире группы BTS, которую журнал Time назвал «главными артистами 2020 года».

«У кейпопа есть ряд преимуществ, благодаря которым эта музыка стала популярна во всем мире», — рассказывает в интервью # один из основателей и активных членов фан клуба группы BTS в Баку и кей-поп движения Гюльтан Лазымова.

-Как и с чего началось ваше увлечение корейской музыкой?

— Кейпоп давно стал мейнстрим-феноменом во всем мире. Я и сама не заметила, как меня стремительно увлекло в этот водоворот яркого кейпоп мира. Но я счастлива находиться на этой стороне. Корейская музыка радует, заряжает позитивом и наполняет меня энергией.

— Вы — один из создателей и активных участников фан клуба популярной корейской группы BTS в Баку. Расскажите о деятельности фан клуба.

— 17 июля я стала официальным фанатом BTS. Фан клубы группы или фандомы во всем мире называют Арми. Наш бакинский фандом считается самым крупным и влиятельным среди всех имеющихся. И у нас в стране насчитываются десятки тысяч арми — фанатов группы BTS. Насчет деятельности могу отметить, что у нас в Баку благодаря сплоченности арми открылось прекрасное, уютное BTS — кафе, где посетители могут не только провести приятное время, слушая любимые песни, но и смогут приобрести мерчи и фан продукцию.

— Много ли в Баку фанатов корейской музыки?

-Много. Намного больше, чем вы можете себе представить.

— Ваше поздравление солиста группы с днем рождения, которое вы организовали на одном из билбордов в центре Баку, удивило многих прохожих. Представители BTS узнали об этом сюрпризе?

-Я надеюсь, что узнают, и это стало бы радостной новостью не только для меня, но и для всех азербайджанских арми, мечтающих стать замеченными со стороны наших любимых BTS. Группа состоит из 7 членов. 7 прекрасных талантливых парней. Сегодня день рождения самого младшего из них, он же — главный вокалист группы, Чон Чонгука. Мы решили его поздравить и сделали поздравительное видео, которое выставили на одном из центральных билбордов Баку. Спасибо всем, кто помог нам в этом деле. А также мы, фанаты, собираемся сегодня отметить это событие в BTS кафе под названием PURPLE KPOP CAFE&SHOP, основателем которого является Фидан Байрамова — прекрасный и преданный член фандома-арми.

— Чем вас покорило творчество BTS?

— BTSво всем мире получили признание как самая влиятельная музыкальная группа. И мы, фанаты группы, горды состоять в любящем и добром фандоме, посвященном творчеству этого бойзбэнда. Арми по всему миру известны своей благотворительной деятельностью, а также они разворачивают крупные совместные проекты ко дню рождения каждого члена группы. Мы в Баку также решили присоединиться к арми из таких стран как Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан и поздравить солиста таким образом. Также благодаря BTS я нашла много близких мне по духу людей. Одна из них Гезель-заде Шахла, которая со мной вместе изучает корейский язык и культуру этой страны, она как и я является арми. Мы надеемся в ближайшем будущем вместе посетить Корею и создать дружеские отношения с зарубежными арми.

— Что привлекает вас в корейской музыкальной культуре?

— Корейская музыка — это целая субкультура: яркая, насыщенная, позитивная. Она абсолютно уникальна и крайне увлекательна. Однажды став кейпопером, вы больше никогда не сможете уйти из него. А меня собственно навсегда покорили BTS. Все то время, что я состою в этом фандоме, могу с уверенностью сказать, что эти ребята и их музыка изменили мою жизнь в лучшую сторону. Я очень их люблю.

— Какие планы вы связываете с продвижением корейской культуры в Азербайджане?

— Наша главная цель — добиться признания внутри самого фандома, стать замеченными. После чего добиться того, чтобы BTS в будущем прилетели с концертом в Баку.