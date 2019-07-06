Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.(РИА Новости)