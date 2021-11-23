Генеральный военный прокурор Ливии Масуд Архума Мифтах потребовал прекратить процесс по выдвижению кандидатур главы незаконных вооруженных группировок с востока Ливии Халифы Хафтара и сына свергнутого лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислама Каддафи на пост президента.

Как сообщают ливийские СМИ, Мифтах направил официальное письмо главе Высшей избирательной комиссии Имаду Ас-Сайыху.

В письме напоминается о различных убийствах и военных преступлениях, приписываемых Хафтару и Сейф аль-Исламу Каддафи.

Прокурор потребовал, чтобы все процедуры по выдвижению кандидатур Хафтара и Сейф аль-Ислам Каддафи на президентских выборах, назначенных на 24 декабря, были прекращены до завершения расследования против них.

Сын свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи 14 ноября выдвинул кандидатуру для участия в президентских выборах в стране 24 декабря.

Каддафи подал официальную заявку на участие в предстоящих выборах в городе Сабха.

Это первое появление Сейф аль-Ислама Каддафи на публике после свержения режима отца в 2011 году.

Сейф аль-Ислам Каддафи разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за преступления против человечности.

Ранее военная прокуратура Ливии также выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама по обвинению в «убийстве» и «использовании наемников».

Хафтар, обвиняемый в совершении военных преступлений и многочисленных нарушениях прав человека в Ливии, в том числе в период наступления на столицу Триполи в 2019 году, 16 ноября выдвинул свою кандидатуру на выборах 24 декабря.