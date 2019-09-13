Эксперты анонсируют подорожание жилой недвижимости в следующем году

Осень для рынка недвижимости пора перехода от летней стагнации к сезонной активации цен, спроса и предложения. Специалисты рынка анонсируют оживление и стабильность цен в текущем году, однако позитивная динамика продлится недолго — наступающий год отметится спадом строительства, ценовым витком и падением покупательной способности населения.

О том, какие изменения ожидают сферу недвижимости, рассказали на полях прошедшей в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан пресс-конференции председатель Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов и руководитель проекта «Время имущества» на общереспубликанском телеканале ARB Эльнур Фарзалиев.

По свидетельству специалистов, позапрошлый и прошлый годы отметились заметной активностью в сфере недвижимости, неплохо развивался первичный и вторичный рынок жилья, активизировались продажи. Причиной оживления рынка стало постановление Кабинета министров №86 трехлетней давности, благодаря которому аудитория инвесторов стала расширяться, а движущим фактором охватившего столицу строительного бума стал масштабный проект по сносу ветхого жилья, а также растущий потенциал рынка после предыдущего трехлетнего застоя.

Оживление и конкуренция на этом рынке продолжатся до конца года, считает Э. Азадов: «В связи с уменьшением объема строительства новых проектов и внедрения новых нормативов, которые приведут к сокращению объемов для строительных компаний примерно в два раза, цены изменятся и это, конечно же, отразится на себестоимости отстраиваемого жилья. Первичный фонд подорожает, как минимум, на 30%, наряду с повышением цен упадет покупательная способность населения», — сообщил эксперт.

Здесь нелишне припомнить заявление председателя Госкомитета архитектуры и градостроительства Самира Нуриева о том, что полномочная структура утвердила 212 строительных проектов, соответствующих нормативам, при этом в процессе упрощенного приема в эксплуатацию многоэтажных новостроек было утверждено 59 проектов.

«На 212 строительных проектов выделен объем около 1,8 млн. квадратных метров, сказал по этому поводу Э. Азадов. — Мы видим, что объем на такое же примерно количество жилых комплексов стал почти в три раза меньше. По новым строительным нормативам, при сокращении объемов строительства, в будущем повысится себестоимость новых проектов, что может повлиять и на спрос. Это выльется для потребителей ростом цен на жилье как минимум на 15-20%». По его информации, иные строительные компании не заинтересованы в достройке многоэтажных домов и соблюдении определенных требований.

Из-за продолжавшегося на протяжении трех лет сноса старых домов в столице значительно сократилось количество старых квартир и это сказалось на стоимости аренды. Съем жилья в столице подорожал на 30%, при этом цены останутся на высоком уровне, поскольку увеличения числа дешевых квартир пока не наблюдается.

В свою очередь, эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев, коснулся вопроса продажи квартир без ремонта, «под маяк». Он сообщил, что люди, покупая квартиры в новых домах, сами вынуждены делать ремонт своими силами. «Но ремонт так может продолжаться годами. За это время подъезды портятся, лифты выходят из строя, невозможно обеспечить безопасность», — говорит Фарзалиев. По его словам, гражданам будет намного легче, если хотя бы 80% ремонтных работ будут выполнять строительные компании.