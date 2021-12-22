Центральный банк Азербайджана ожидает замедления роста цен уже в первые месяцы наступающего года.

На это указывают базовые прогнозы регулятора, сообщившего, что инфляционные процессы стабилизируются, начиная с первого квартала следующего года, а со второго полугодия «инфляция будет двигаться к верхней границе целевого диапазона». По обновленным прогнозам регулятора, среднегодовая инфляция в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6%, а годовая-11,4-11,9%.

«Согласно базовому прогнозу, инфляционные процессы стабилизируются, начиная с первого квартала следующего года, а со второго полугодия инфляция будет двигаться к верхней границе целевого диапазона», — сообщил ЦБА.

Комментируя это заявление #, юрист и финансист Акрам Гасанов сказал, что оно означает крах денежной политики Центрального банка:

«Как и положено, в конце прошлого года Центробанк продекларировал основные направления денежной политики на следующий год. В этом документе значится, что в 2021 году инфляция будет в целевом диапазоне 4 ± 2%. Сейчас же ЦБА заявляет, что, оказывается, годовая инфляция превысила 11%. Как видно, главной цели не добились. Но ведь надо же пояснить, почему и на каком основании – вот в чем вопрос. Все мы видим, что рост цен зашкаливает и даже заявленный Центробанком уровень подорожания сомнителен, а потребительские цены выросли на порядок выше.

Потому регулятору следует указать причины: что случилось такого в этом году. Пандемия? Но вирус циркулирует с прошлого года, а ведь в минувшем году ЦБА удалось удержать инфляцию в целевом диапазоне 4 ± 2%. К тому же в прошлом году шла война. Что же случилось в этом году? Все это вызывает недоверие к ЦБА как институту, его политике, а главное – недоверие к его прогнозам на будущее».

Регулятор заявляет, что с первого квартала наступающего года инфляция стабилизируется, а после дойдем до верхней границы целевого диапазона – имеется ввиду 6-процентная инфляция во втором полугодии, пояснил Гасанов:

«Но почему мы должны этому верить? Центробанк ежегодно делает эти заявления, и если ему везет, все идет по плану, а если нет — не объясняет причины, почему это не удалось. Я не говорю, что всегда виноват Центробанк, но ему следует объяснить: почему так произошло, а ведомство этого не делает. Потому заявлениям регулятора на перспективу доверия нет, что внушает серьезную обеспокоенность. Предсказать уровень инфляции в следующем году сложно».

Вилами на воде писано – так оценил прогнозы по инфляции доцент Государственного экономического университета (UNEC) Азер Бабаев:

«Поживем – увидим, какой будет инфляция в новом году, — сказал экономист #. – Сегодня мы наблюдаем стремительный рост цен. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сравнить, сколько стоили товары широкого потребления в начале, в середине и под занавес года. Люди ощущают серьезный ценовой виток на собственных кошельках, осталось дождаться статистику Центробанка. Что же касается прогнозов регулятора, это всего лишь ожидания. В развитой капиталистической системе такого рода информация со стороны регулирующих органов важна для рынков, поскольку есть такое понятие, как рыночное ожидание. У нас же сохранилась логика советской экономики, от которой мы недалеко ушли. Где у нас свободные финансовые рынки? Возможности финансовых институтов влиять на эти процессы? Потому Центробанк сказал и спасибо ему за это».

Касаясь предпосылок ожиданий ЦБА, Бабаев заметил, что рядовые специалисты не имеют доступа «к кухне» подобных подсчетов:

«Мы можем исходить из собственных наблюдений и заключений. Лично я полагаю, инфляционные процессы в нашей экономике будут только усиливаться. Никаких предпосылок их ослабления нет. Есть конкретные, вполне устоявшиеся и известные из мировой практики факторы, которые работают на ценовой рост – часть их присутствует в нашей стране. Потому я не ожидаю падения цен по каким-то товарным позициям, особенно на товары, пользующиеся повседневным спросом.

Имею ввиду мясо, сливочное масло, картофель, лук и прочее продовольствие. Не вижу причин для снижения цен, нет у нас для этого реальных предпосылок. Летом можно ожидать сезонное удешевление овощей и фруктов, но в целом понижения не будет. Темпы роста инфляции могут ослабеть, но это только прогнозы. Посмотрите, сколько раз в течение года прогнозы по инфляции в Азербайджане менялись».

По итогам года инфляция будет двузначной, считает собеседник.