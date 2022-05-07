В ближайшие несколько месяцев цена нефти марки Brent может вырасти до $150-200 за баррель, если ЕС введет санкции на страхование и любые посреднические услуги при торговле российскими нефтепродуктами. Такое мнение озвучили эксперты в разговоре с «Bpdtcnbzvb».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ожидаемый рост цен на нефтепродукты связан с возможными ограничениями поставок нефти из РФ. Он выразил опасение, что Россия не сможет перенаправить все объемы поставляемого топлива из Европы в Азию.

Также эксперт добавил, что особенно сильно цены могут вырасти, если Запад введет санкции не только на поставки нефтепродуктов в ЕС, но и на их перевозку и страхование. Это приведет к сокращению экспорта из РФ и дефициту нефти на рынке, подчеркнул Юшков.