Новый год отметится новой волной роста на рынке жилой недвижимости, а стоимость квартир повысится еще на 15 – 20 процентов. Такие нерадужные прогнозы основаны на объективных обстоятельствах общего подорожания в том числе и на рынке строительных материалов. Есть и специфические для нашей страны реалии, приводящие к повышению финансовых запросов застройщиков.

По свидетельству специалиста этой сферы Эльнура Фарзалиева, цены растут в условиях понижения динамики строительства нового жилищного фонда. И если раньше охвативший столицу строительный бум как-то способствовал стабилизации ценовых реалий, складывающийся сегодня на рынке дефицит предложения на фоне растущего спроса – верный путь к подорожанию. В наступающем году оно даже превысит 15 процентов, ожидает эксперт.

Другая причина подорожания – дефицит земельных участков под строительство. Свободной земли для застройщиков в столице почти не осталось, а цены на нее превысили все мыслимые уровни. Наконец, дорожают строительные материалы, аргументирует в беседе с # повышение аналитик:

«Цены на строительные товары росли весь год, и динамика эта не спадает, — говорит Фарзалиев. — Расходы застройщиков увеличиваются и это, естественно, отражается на отпускных ценах. Если же заходит речь о пилотных проектах, строительной компании приходится к тому же обеспечить жильем, в том числе и арендуемым, проживавших в пущенных под снос домах граждан. Словом, прибыли у застройщиков не те, что были раньше. И потом, на рынке скопилась масса еще нераспроданного жилья. Строительный бизнес нацелен его продать и лишь потом возводить новые жилые здания».

Эксперты считают, что нам в грядущем году стоит быть готовыми к подорожанию «всего», что связано со строительным рынком. Что касается цен на участки под строительство, они однозначно дешеветь не будут, хотя и кажутся нереально высокими в этом году. Иные представители этой сферы ожидают повышения со ссылкой на анализы, выявившие не последнюю роль в этом процессе ужесточившихся требований к строительству жилых домов. Как отмечают аналитики, росту цен в первую очередь способствует практически полное устранение программ пилотного строительства жилья.

Это, считает исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов, обернулось, так сказать, фундаментальной причиной подорожания:

«Ведь если вспомнить, еще пять лет назад соответствующим постановлением правительства стартовало бурное строительство, районные исполнительные власти привлекали строительные компании под проекты сноса ветхих и устаревших зданий, домов, находившихся в аварийном и полуаварийном состоянии. До середины позапрошлого года вплоть до передачи полномочий разрешительного характера Государственному комитету архитектуры и градостроительства упомянутое решение правительства работало. Все то, что было утверждено до 1 июля 2018 года, активно строилось все эти годы. Однако новые проекты больше не утверждаются, поскольку условия Государственного комитета невыгодны застройщикам», — утверждает он.

Такое стимулирует собственников поднимать ценники. Есть и «нечеловеческий» фактор — предложение на «вторичке» активно пополняется вчерашними новостройками, где квартиры, конечно, дороже, чем старый советский фонд. Это тоже способствует увеличению средней стоимости предложения.