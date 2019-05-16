Экшн, который вас удивит: бакинцам показали «Джона Уика 3» за день до мировой премьеры

В кинотеатре Park Cinema, расположенном в ТЦ Park Bulvar, состоялся закрытый показ одной из самых долгожданных киноновинок сезона — «Джон Уик 3».

Как сообщает #, это был шанс посмотреть фильм за день до мировой премьеры, и по традиции, на показ были приглашены журналисты, блогеры, звезды и медийные личности.

Гостей поприветствовал пиар менеджер киносети Park Cinema Рустам Фаталиев, который не стал затягивать с официальной частью, и после небольшой речи, пожелал зрителям приятного просмотра.

Действие третьего фильма начинается через считанные минуты после финала второго. Раненый Джон Уик, нарушив кодекс тайной гильдии ассасинов, получает статус изгоя – экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и все киллеры мира открывает на него кровавую охоту.

Фильм оправдал все ожидания, а по зрелищности в несколько раз превзошел две предыдущие части. «Экшен во всей красе», — именно в таком ключе Интернет пестрит заголовками и публикациями, посвященными голливудской новинке.

Но куда в большей красе предстает перед нами Киану Ривз, перестрелявший всех злодеев на одном дыхании, так что, с трудом верится, что фильм идет аж целых два часа!

В фильме невероятное количество эффектных сцен, и все они, так или иначе, связаны с драками, погонями и все той же стрельбой и резней. Тут уже нужно отдать должное режиссеру Чаду Стахелски. Более того, в одной сцене он задействовал дрессированных овчарок в бронежилетах. Этот сногсшибательный эпизод с грациозными прыжками четвероногих хочется пересматривать до бесконечности!

Что до непобедимого и принципиального Джона Уика, то в третьей части раскрываются любопытные эпизоды из его биографии, связанные с происхождением, а еще ему придется лишиться… пальца. Собственно, это далеко не единственная сцена в боевике, во время просмотра которой особо впечатлительным зрителям придется зажмурить глаза.

Зато у фильма есть реальный шанс сместить экранизацию комиксов Marvel «Мстители 4: Финал» с лидирующей позиции в американском прокате. По крайней мере, об этом уже активно пишут мировые СМИ. Variety, к примеру, прогнозирует, что картина может стартовать в американском прокате с результатом 30-35 миллионов долларов. При этом идет отсылка к данным о старте первой части фильма, которая в свое время приравнялась к 14 миллионам долларов. Вторая часть «Джон Уика» заработала уже 30,4 миллиона.

Помимо Ривза, в третьей части снимались Джейсон Манцукас, Йен МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн, Робин Тейлор, Лэнс Реддик, Азия Диллон, и др.

В широкий прокат «Джон Уик 3» выходит в Азербайджане уже сегодня.

Просмотр фильма оставит эмоций на целый вечер, и ожидание скорейшего продолжения, хотя создатели картины пока даже не намекают на это. Нет сомнений в том, что Джон Уик еще скажет свое последнее слово. Да и Киану Ривз не раз заявлял о своей готовности вернуться к этой теме…