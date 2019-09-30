Экономисты говорят о тревожных перспективах нефтяных индексов

На днях финансовую среду всколыхнули две совершенно не связанные между собой новости, не имеющие отношения к котировкам нашей валюты к доллару. И тем не менее, недавнее награждение главы Центробанка Эльмана Рустамова орденом «За службу отечеству» 1-й степени, а также решение Федерального резерва США о выкупе государственных облигаций почему-то сопровождались размышлениями — быть или не быть девальвации?

«Действительно, в связи с изменениями политики ФРС и присуждением премии главе ЦБА разговоры о девальвации снова набирают оборот, — сказал по этому поводу профессор экономики Губад Ибадоглу. — Хотел бы сказать, что не вижу прямой связи между этими двумя обстоятельствами и вполне вероятно, что Центробанк сможет завершить этот финансовый год без девальвации. Но стабильность маната сложно прогнозировать на следующие годы по двум основным причинам. Речь об активизации факторов, которые приведут к снижению валютной выручки Азербайджана».

По словам экономиста, ожидается, что добыча нефти в стране сократится на 14 млн. тонн в этом году по сравнению с 2010 годом. «По имеющимся оценкам, уровень производства в этом году составит около 36 млн. тонн. Во-вторых, согласно прогнозам, на мировых рынках цены на нефть в следующем году понизятся, что наблюдается и текущем году», — сказал он.

Известно, что именно котировки нефти являются важнейшим курсообразующим фактором в Азербайджане. В беседе с # экономисты отмечают тревожные перспективы на мировом рынке «черного золота». По данным председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессора Фикрета Юсифова, нефтяные индексы непредсказуемы и прочно зависят от политических решений. На этом фоне наблюдается серьезная зависимость государственного бюджета от нестабильных нефтяных поступлений, и даже с учетом понижения заложенной в бюджете цены барреля до 55 долларов, норму отсечения многие аналитики признали рискованной.

В свою очередь эксперт-экономист Натиг Джафарли акцентирует внимание на том, что текущие относительно высокие нефтяные индексы обусловлены исключительно политическими и военными конфликтами, которые не могут находиться продолжительно в подвешенном состоянии. Ситуация вокруг Ирана, Венесуэлы и Ливии, подогревающая цену нефти, может решиться уже в текущем — начале следующего года, и тогда предложение на мировом рынке «черного золота» повысится за счет дополнительного притока нефти из этих стран.

Между тем глава Центробанка признает, что сегодня самый главный фактор, влияющий на инфляцию, — это курс маната. Как же сложатся ее перспективы? По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2020-м году в Азербайджане инфляция прогнозируется на уровне 3,3%.Отметим, что по среднесрочным прогнозам правительства Азербайджана, уровень инфляции в стране составит в 2019-м году 3,7%, в 2020-м году 4,6%, в 2021-м году 4,5%, в 2022-м году 4,1%, а в 2023-м году 3,9%. Но в отличие от официальных источников, независимые экономисты не берутся предсказывать уровень роста цен, ссылаясь на нестабильность ситуации на мировом рынке «черного золота».