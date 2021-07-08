Центр социальных исследований опубликовал результаты мониторинга на предмет доверия национальной валюте. Сообщается, что телефонный опрос 1 073 респондентов в промежутке от 25 июня по 5 июля выявил укрепление позиций маната — граждане предпочитают хранить деньги в нацввалюте.

По итогам опроса выяснилось, что 31,5% граждан Азербайджана хранят свои средства в манатах. Также выяснилось, что в Шеки-Загатальском (42,9%) и Горно-Ширванском экономическом районе (36,1%) больше людей, чем в других регионах, предпочитают держать средства в манатах. Сообщается, что большая часть респондентов (61,7%) отдают предпочтение нацвалюте.

При этом доллар популярен у 31,5% опрошенных граждан. «Горно-Ширванский (57,8%) и Губа-Хачмазский (52,6%) — единственные экономические регионы, где респонденты отдают предпочтение доллару. У старших возрастных групп опрошенных тенденция хранить деньги в долларах снижается. Так, 53,2% респондентов, чей ежемесячный доход находится в диапазоне 500-1 000 манатов, при наличии свободных средств будут держать их в манатах, а 36,3% работников частного сектора предпочитают доллары, что больше, чем в любой другой соответствующей группе», — информируют авторы исследования.

Также сообщается, что треть респондентов (45,3%) дает положительную оценку нынешней валютной политике Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Противоположную позицию высказали 21,3%. Значительная часть респондентов либо не осведомлена о текущей валютной (курсовой) политике ЦБА (21,6%), либо информирована, но затрудняется ответить (11,9%). Самые негативные и позитивные отзывы о деятельности регулятора высказали респонденты с ежемесячным доходом в пределах 0-250 манатов и выше 1 000 манатов соответственно. Частный сектор и те, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, наиболее удовлетворены текущей валютной (курсовой) политикой Центробанка.

По мнению эксперта-аналитика Натига Джафарли, выданные центром результаты интересны, но не обходятся без расхождений и выраженного политического окраса.

«Эта информация больше политическая, она способствует укреплению доверия к манату, экономике страны, — заметил он. — Но есть простая логика: всем ясно, что манат никогда не вырастет к доллару. Кроме того, когда-нибудь в перспективе курс нашей национальной валюты к доллару США обязательно просядет. Все это ясно, не вызывает вопросов, и в обществе это понимают. А потому возникает вопрос: зачем в таком случае гражданам хранить свободные средства в манатах? По какой такой логике? Да, люди могут держать в нацвалюте свои краткосрочные сбережения, но по каким соображениям оставлять в манатах деньги, отложенные на черный день? В массе своей граждане не участвуют в политике, но прекрасно осознают такие простые вещи».

Курс маната можно поддерживать в административном порядке еще 1-2 года, однако делать это постоянно не представляется возможным, считает аналитик.

На взгляд экономистов, идеальный вариант хранения денег — это диверсификация портфеля сбережений между евро, долларом, возможно, франком и фунтом стерлингов. Поскольку в нашей стране наиболее распространенные иностранные валюты – евро и доллар, оптимальным считается портфель сбережений в равных пропорциях, либо же с перевесом в сторону доллара.

«Национальная валюта стабильна, пока Центробанк удерживают курс маната к доллару, — отметил # экономист Азер Мехтиев. — При этом курс нашей валюты зависит от такого нестабильного фактора, как доходы от экспорта углеводородов. Наиболее приемлемый вариант для хранения денег – диверсифицированный формат, когда накопления частично в евро и другой частью — в долларах. Это стабильные валюты и, не думаю, что в перспективе с ними случится что-то неожиданное».