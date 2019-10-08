Египет, Греция и Кипр заявили об опасности турецкой операции в Сирии

Президенты Египта и Кипра Абдель Фаттах ас-Сиси и Никос Анастасиадис, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на трехсторонней встрече в Каире выразили опасения в связи с планами Турции провести военную операцию на севере Сирии.
В начале октября Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, поддерживаемых США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий. В свою очередь, замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что сирийские власти будут защищать всю территорию и не приемлют оккупации «даже пяди сирийской земли».
«Стороны выразили свою глубокую озабоченность в связи с планируемой незаконной военной операцией Турции на сирийской территории и подтвердили необходимость работать с целью сохранения единства сирийского государства и его целостности. Они также высказали осуждение любой попытки Турции нарушить территориальную целостность или внести какие-либо изменения в существующую в Сирии демографическую ситуацию», — говорится в распространенном по итогам встречи заявлении египетской президентской администрации.(РИА Новости)