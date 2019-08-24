Джузеппе Конте заявил, что коалиция с участием «Лиги» законченный период

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подавший в отставку после развала правящей коалиции в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лига», заявил, что возобновление ее работы невозможно. Такое заявление он сделал журналистам по прибытии на саммит Группы семи.

«Я не отказываюсь от политического пути, пройденного вместе с «Лигой», но этот период закончен, его возобновление для меня невозможно», — приводит в субботу слова Конте агентство ANSA.

Он также отметил, что неважно, кто возглавит новое правительство, но необходимо, чтобы политические партии определили программу. (ТАСС)

| 2019-08-24T22:06:03+00:00 25 августа 2019, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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