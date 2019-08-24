Джузеппе Конте заявил, что коалиция с участием «Лиги» законченный период

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подавший в отставку после развала правящей коалиции в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лига», заявил, что возобновление ее работы невозможно. Такое заявление он сделал журналистам по прибытии на саммит Группы семи.

«Я не отказываюсь от политического пути, пройденного вместе с «Лигой», но этот период закончен, его возобновление для меня невозможно», — приводит в субботу слова Конте агентство ANSA.

Он также отметил, что неважно, кто возглавит новое правительство, но необходимо, чтобы политические партии определили программу. (ТАСС)