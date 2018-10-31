Джавид Шахбазбеков: «Мы не преследовали цель сделать копию «Ералаша»

Детский киножурнал KİRPİ («Ежик»), несмотря на то, что появился совсем недавно, превзошел все ожидания создателей, вызвав большой интерес среди детей и взрослых.

В народе проект уже успели окрестить «азербайджанским Ералашем».

В интервью «Зеркало» основатель и руководитель KİRPİ Джавид Шахбазбеков рассказывает, насколько такое сравнение уместно, кто его мотивирует, и как проект будет развиваться дальше:

Буквально на днях вышел второй выпуск KiRPİ. Какие отзывы вы уже получили от зрителей?



— Основным постулатом нашего проекта является просвещение, образование, воспитание наших маленьких друзей, которые получили возможность сыграть вместе со звездами нашей сцены.

В новом выпуске снялись известный журналист и комментатор Шамсаддин Аббасов, виолончелист государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова Эмин Галиев, а также проживающая в Швеции друг нашего киножурнала Сельма Саиди.

Это второй выпуск передачи, мы пока только учимся делать такой контент, набираемся опыта. Отзывы и критика помогают нам корректировать работу над ошибками.

Приятно, что в основном мы получаем положительные отзывы, люди благодарят нас за этот проект, а от желающих придти на кастинг нет отбоя.

Многие сравнивают KiRPİ и «Ералаш». Как вы к этому относитесь?



— Естественно, мы – это поколение, которое воспитывалось на веселых роликах «Ералаша». Это популярный проект, и каждый из нас хорошо помнит всеми любимые и популярные выпуски.

Создавая KiRPİ, мы не преследовали цель сделать копию «Ералаша». Но в целом, если так посмотреть, то детский юмор тематически очень схож, поэтому передачи и контент, в принципе, тесно переплетаются.

Но, нам, конечно же, до уровня «Ералаша» еще предстоит пройти немалый путь. Наш «Ежик» пока что еще очень маленький, ему всего два месяца.

Кстати, а кто придумал этот персонаж?



— Нашего главного героя, Ежика, придумал я сам. Но, к сожалению, Всевышний не наделил меня способностью рисовать, и благо, в нашей команде нашлись люди, которые притворили в жизнь мою идею.

Ежик получился добрым, отзывчивым и вызывающим позитив. Именно эти приоритеты являются отражением моих взглядов на жизнь. Поэтому, я уверен, что Ежик станет добрым другом для наших маленьких друзей, и они его очень полюбят.

Как происходит отбор актеров, и могут ли попасть на кастинг все желающие дети?



— KiRPİ — это продукт отечественного юмора, мы его делаем для наших детей, нашего будущего. Поэтому, конечно же, в киножурнале могут сняться дети абсолютно разного таланта и способностей. Наши двери открыты каждому, кто желает попробовать себя в наших маленьких сюжетах.

Какие цели вы ставите перед KiRPİ?



— Наши задачи просты: образование, просвещение, воспитание, патриотичность, любовь к родному языку.

Посредством юмора мы стремимся утрировать различные ситуации, с которыми ребенок и его родители могут столкнуться в повседневной жизни.

Пока что киножурнал выходит только в YouTube. Найдет ли проект свое место на отечественном ТВ?

— Мы бы очень хотели этого. Конечно, будем стремиться развивать проект и на телевидении. Поэтому, в настоящее время мы открыты к любым интересным предложениям.

Но в том, что со временем KiRPİ появится на телевидении, у нас сомнений нет. Но это – не первоочередная наша задача.

В целом же, мы надеемся на то, чтобы в ближайшее время увидеть правильное детское телевидение. Мы предпринимаем все шаги к этому.

К чему будет стремиться KiRPİ?

— К развитию. В наших планах — делать проект все лучше и лучше, совершенствуя уровень и качество съемок, а также сам процесс изготовления.

У нас есть много друзей, которые нас поддерживают, а также наши юные герои, которые мотивируют нас на то, чтобы делать этот проект с каждым разом все более интересным и популярным.

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