Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сдал положительный результат теста на коронавирус и чувствует «легкие» симптомы болезни. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает Sky News.

«Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на коронавируса. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали», — написал Джавид в Twitter.

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона. Британские СМИ также отмечают, что Джавид в пятницу встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Министр здравоохранения 17 марта получил первую прививку вакцины AstraZeneca, а вторую дозу — 16 мая. Хотя вакцины против коронавируса не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, полностью вакцинированы люди с меньшей вероятностью будут испытывать серьезные симптомы, даже если они получат положительный результат теста.