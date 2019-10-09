Джалма: история двух звезд оживет на концерте в Баку

Сегодня в сети был презентовал долгожданный клип на дуэт двух суперзвезд азербайджанской и российской эстрады Айгюн Кязимовой и Филиппа Киркорова.

Их совместная песня «Джалма» стала одним из главных хитов прошедшего лета.

Как сообщили # в пресс-службе Айгюн Кязимовой, певица станет специальным звездным гостем предстоящих концертов Филиппа Киркорова, которые пройдут 30 и 31 октября в Бакинском конгресс-центре.

Как уже сообщалось, король российского шоу-бизнеса выступит с новой сольной концертной программой, в ходе которой зрители также услышат звездный дуэт «Джалма».

Впервые Кязимова и Киркоров исполнили свой хитовый трек 13 лет назад на концерте азербайджанской дивы в московском Кремле, посвященном ее 35-летию. Новая версия песни прозвучала на международном музыкальном фестивале «Жара» — 2019, где и проходили съемки видеоклипа.

Клип предстален на официальном YouTube канале Айгюн Кязимовой. Посмотреть можно здесь

Рассказывая о концертах в Баку, Киркоров заявил #, что он снова готовит речь на азербайджанском языке, которой поприветствует своих поклонников.

Напомним, что в Бакинском конгресс-центре певец представит свое новое концертное live шоу – «#ЦветНастроения. Я+R», в котором задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а главный хит этого масштабного яркого шоу – «Цвет настроения синий» – станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками – вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Киркорова в Баку.

Все, кто уже видел новую концертную программу Ф.Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

Король российского шоу-бизнеса приготовил немало сюрпризов для бакинских поклонников, детали которых будут озвучены ближе к концерту – билеты на шоу «#ЦветНастроения. Я+R» уже доступны в продаже во всех кассах города Баку, а также online на сайте iTicket.

Комментируя свой тандем со звездой российской эстрады, Айгюн Кязимова заявила в интервью #:

«В последнее время я стараюсь не раскрывать свои творческие планы заранее, но о концерте Филиппа Киркорова, в котором я выступлю как специальный гость, расскажу с удовольствием. Мы готовим яркое шоу, как всегда, постараемся подарить публике незабываемые эмоции. Все будет таким же красивым, как и наша песня и новый клип», — заявила народная артистка.