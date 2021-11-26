В Международном центре мугама состоялся концерт популярного латвийского инструментального трио Melo-M, сообщает #,.

Выступление популярного в Европе коллектива было приурочено к 103-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. В рамках этого события посольство Латвии в Азербайджане уже организовало несколько крупных мероприятий.

Участники трио музицировали со звездами мировой величины. Уникальность Melo-M заключается в том, что группа мастерски сочетает основы академической музыки с динамичностью и энергией, характерной для рок-концертов.

В интервью временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша напомнила, что в рамках этой знаменательной даты в Баку уже состоялся торжественный прием, выставка, анимационный кинофестиваль:

«День Латвии мы решили отметить вместе с бакинской публикой и популярным латвийским трио виолончелистов Melo-M», — отметила В.Буша.

Музыканты тепло поприветствовали бакинцев и, поблагодарили всех, кто пришел на праздничный концерт. Коллектив исполняет современную музыку, импровизирует и заряжает зрителей своей позитивной энергией.

До Баку музыканты выступили с концертом в Гяндже.

В интервью # участник трио Карлис Аузанс рассказал, что азербайджанская публика отличается хорошим вкусом:

«Зрители очень воодушевленно встретили наше выступление. Несколько раз стоя аплодировали, это было незабываемо!», — делится музыкант своими впечатлениями.

По его словам, Баку вызывает у него ассоциацию музыкальной столицы:

«В ходе этих гастролей мы смогли узнать много нового и интересного о вашей стране и культуре. Мы под впечатлением. Баку – грандиозный город!», — сказал он.

Латвийский коллектив не оставивил публику без сюрприза. Со сцены звучит знаменитая азербайджанская композиция Sarı Gəlin.

«Для нас большая честь исполнить эту композицию», — признаются музыканты.

Легендарную азербайджанскую песню коллектив записал еще в прошлом году, во время локдауна, вызванного пандемией Covid-19.

«Мы сидели дома, и каждый из нас записал на телефон свою партию, потом мы смонтировали видео и отправили в Азербайджан. Наш клип транслировали по телевидению Азербайджана. Мы очень рады, что сейчас у нас появилась возможность исполнить композицию вживую», — рассказывает Карлис Аузанс.

После концерта гости и участники были приглашены на фуршет, организованный в честь праздника.