В Международном центре мугама состоялся концерт популярного латвийского инструментального трио Melo-M, сообщает #,.
Выступление популярного в Европе коллектива было приурочено к 103-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. В рамках этого события посольство Латвии в Азербайджане уже организовало несколько крупных мероприятий.
Участники трио музицировали со звездами мировой величины. Уникальность Melo-M заключается в том, что группа мастерски сочетает основы академической музыки с динамичностью и энергией, характерной для рок-концертов.
В интервью временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша напомнила, что в рамках этой знаменательной даты в Баку уже состоялся торжественный прием, выставка, анимационный кинофестиваль:
«День Латвии мы решили отметить вместе с бакинской публикой и популярным латвийским трио виолончелистов Melo-M», — отметила В.Буша.
Музыканты тепло поприветствовали бакинцев и, поблагодарили всех, кто пришел на праздничный концерт. Коллектив исполняет современную музыку, импровизирует и заряжает зрителей своей позитивной энергией.
До Баку музыканты выступили с концертом в Гяндже.
В интервью # участник трио Карлис Аузанс рассказал, что азербайджанская публика отличается хорошим вкусом:
«Зрители очень воодушевленно встретили наше выступление. Несколько раз стоя аплодировали, это было незабываемо!», — делится музыкант своими впечатлениями.
По его словам, Баку вызывает у него ассоциацию музыкальной столицы:
«В ходе этих гастролей мы смогли узнать много нового и интересного о вашей стране и культуре. Мы под впечатлением. Баку – грандиозный город!», — сказал он.
Латвийский коллектив не оставивил публику без сюрприза. Со сцены звучит знаменитая азербайджанская композиция Sarı Gəlin.
«Для нас большая честь исполнить эту композицию», — признаются музыканты.
Легендарную азербайджанскую песню коллектив записал еще в прошлом году, во время локдауна, вызванного пандемией Covid-19.
«Мы сидели дома, и каждый из нас записал на телефон свою партию, потом мы смонтировали видео и отправили в Азербайджан. Наш клип транслировали по телевидению Азербайджана. Мы очень рады, что сейчас у нас появилась возможность исполнить композицию вживую», — рассказывает Карлис Аузанс.
После концерта гости и участники были приглашены на фуршет, организованный в честь праздника.