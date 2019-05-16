До конца этого года будет запущен первый этап системы мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить первый этап системы мгновенных платежей, включающий систему взаиморасчетов между физическими лицами, к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом на Финансово-технологическом саммите в Баку (Fintex Summit) заявила директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова.

«В следующем году запущены системы мгновенных платежей между юридическими, физическими и юридическими лицами, а также платежные системы NFC, QR-код», — добавила К.Гурбанова.