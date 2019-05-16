До конца этого года будет запущен первый этап системы мгновенных платежей

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует запустить первый этап системы мгновенных платежей, включающий систему взаиморасчетов между физическими лицами, к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом на Финансово-технологическом саммите в Баку (Fintex Summit) заявила директор департамента платежных систем и расчетов ЦБА Кямаля Гурбанова.

«В следующем году запущены системы мгновенных платежей между юридическими, физическими и юридическими лицами, а также платежные системы NFC, QR-код», — добавила К.Гурбанова.

| 2019-05-16T16:34:10+00:00 16 мая 2019, 21:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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