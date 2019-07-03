Для вкладчиков снизили, для должников нет

В Азербайджане с 1 июля снижены максимальные ставки по банковским вкладам населения в национальной и иностранной валютах, подпадающими под систему страхования.

Такое решение принял попечительский совет Фонда страхования вкладов.

Согласно решению, максимальная ставка по страхуемым вкладам в национальной валюте снижена с 15% до 10% , а в иностранной – с 3% до 2,5%.

Как известно, до принятия решения, граждане получали 15% от вкладов в национальной валюте и 3% — в иностранной.

Начиная с первого июля, все средства, вложенные в банки, являющиеся членами Фонда страхования вкладов , выше 10% в нацвалюте и выше 2,5% в иностранной валюте отныне не будут застрахованы Азербайджанским Государственным Ипотечным Фондом, и, в случае непредвиденных обстоятельств, компенсации вкладчики не получат.

Как сообщил # экономический эксперт Натиг Джафарли, это решение не связано с ранее подписанными депозитными договорами. Но, все новые и обновленные договора будут подписываться в рамках данного решения. «По логике, подобное решение должно повлиять на снижение кредитных процентов. То есть, в нормальных странах процесс идет именно так. Но, так как у Азербайджана примитивная экономическая модель, на кредитные ставки влияния не будет. Я считаю, что на самом деле подобное решение нацелено на защиту банков. Несмотря на огромные усилия и помощь, банковский сектор до сих пор не пришел в себя, ряд проблем остаются нерешенными. Все это происходит по той причине, что экономическая система находится в упадке. А при таких условиях нормализация банковского сектора не представляется возможным. Сегодняшнее состояние банковского сектора — это всего лишь результат. Сама проблема кроется в системе», — считает эксперт.

Н.Джафарли также отмечает, что решение о снижении процентных ставок по вкладам приведет к тому, что манатных депозитов станет меньше. «Граждане, дабы избежать рисковых манатных депозитов, начнут вкладываться в недвижимость в Турции и Грузии. Также может начаться поток пересчета манатных депозитов в долларовые или евро депозиты», — подытожил экономист.

Юридический эксперт по финансово-банковским вопросам Акрам Гасанов в разговоре # отметил, что вклады граждан, сделанные до 1 июля, полностью застрахованы. Но, как отметил эксперт, до принятия нового решения, вкладчикам необходимо быть осторожными. «Как только срок вклада будет на исходе, необходимо пойти в банк и застраховать свои вклады по новым правилам. Иначе их вклады останутся незастрахованными. Так как я уже сталкивался с подобными ситуациями, во избежание повторения подобных негативных случаев, гражданам необходимо быть особо внимательными. В феврале текущего года один гражданин положил в банк N-ную сумму под 15%, застраховав ее 1 год. Вклад застрахован полностью до февраля следующего года, даже в случае банкротства организации. Но, если гражданин до февраля следующего года не придет и не застрахует свой вклад по новым правилам, то есть под 10,5% или не снимет деньги, средства будут незастрахованы. В результате, в случае банкротства или закрытия банка, гражданин потеряет все свои деньги. С правовой точки зрения, ситуация такова».

Как отметил эксперт, у данного вопроса есть еще и экономическая сторона. «Как правило, в Азербайджане процентные ставки по вкладам незначительно влияют на кредитные ставки. Хотя, низкие процентные ставки по вкладам позволяют банкам выдавать кредиты под низкие проценты. Но, наши банки этого не делают по той причине, что выдают кредиты под свой риск. Невозвращенные кредитные долги, долгие судебные разбирательства, коррупция в судебном исполнении — все это требует у банков, как официальных, так и неофициальных трат. Именно по этой причине банки оставляют процентные ставки по кредитам высокими. Возможно, что ставки снизятся, но незначительно».

А.Гасанов также говорит, что новое решение применено в основном для надежных и относительно крупных банков. И именно поэтому, такие банки стали снижать процентные ставки по кредитам. «Граждане не доверяли свои деньги банкам, у которых низкие процентные ставки по вкладам. Они доверялись менее надежным, но с более высокими процентами. В итоге в крупные банки делалось меньше вкладов. Новое решение же в свою очередь играет на руку крупных банков. У нас в стране и система страхования недоработана. Вклады в большинстве случаев страхуются за счет бизнеса. Когда банки закрываются, вклады граждан в основном возвращаются. Но возвращаются не деньги бизнеса, а компенсация. В итоге, предпринимателям ничего не остается. Правда, нередко граждане сталкиваются с проблемой получения своих вкладов», — отмечает он.

Однако, по словам нашего собеседника, количество вкладов уменьшится после принятия нового решения. «И так количество вкладов небольшое. В банках хранят деньги те граждане, у которых денег много, и они уже не могут хранить их дома или хотят получать небольшой, но стабильный доход. На самом деле, 10% — тоже доход».

Акрам Гасанов считает, что, в общем, снижение процентной ставки явление положительное. «Были такие люди, которые жили только за счет процентов . Фактически, они зарабатывали на высоких кредитных процентах, которые выплачивают другие граждане. А это не хорошо. В зарубежной практике процентные ставки по вкладам ниже 10%», — подытожил эксперт.