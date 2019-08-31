Дипломаты стран ЕС поддержали усилия Франции по послаблениям Ирану

Дипломаты стран Евросоюза поддержали предложения президента Франции Эммануэля Макрона позволить Ирану продавать нефть в обмен на ряд серьезных обязательств.

Речь идет о «некоторых объемах» сырья, отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, о плане Макрон рассказал президенту США Дональду Трампу во время саммита «большой семерки» во французском Биаррице. Этот комплекс мер обсуждался и на неформальной встрече глав МИД ЕС в Хельсинки.

Рассматривалась возможность позволить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки и представить исламской республике кредит в размере около $15 млрд. За это от Ирана могут потребовать в полной мере соблюдать все условия сделки по атому.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал предложения Макрона продуктивными, пишет газета в субботу, 31 августа.

25 августа сообщалось, что лидеры стран-участниц G7 поручили президенту Франции Эммануэлю Макрону обратиться к Ирану по итогам саммита, в ходе которого обсуждалось, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана. Согласно ему, Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США объявили о планах выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), обвинив Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия. После этого Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Исламской Республики. Иранские власти категорически отвергали обвинения, указывая на их беспочвенность и на то, что все разработки находятся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии).

Через год Иран уведомил участников о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды (iz.ru)