Президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы поддерживают членство Украины в НАТО.

Об этом речь идет в совместном заявлении девяти президентов, обнародованном на сайте президента Литвы.

В частности, президенты стран Центральной и Восточной Европы заявили, что посещали Киев во время войны и воочию видели последствия российской агрессии, и поэтому они не могут хранить молчание в условиях вопиющего нарушения международного права Российской Федерацией.

«Мы повторяем нашу поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и не будем признавать российские попытки аннексии украинской территории. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте с 2008-го года относительно будущего членства Украины», – сказано в сообщении.

Также они отметили, что все те, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности.

«Мы поддерживаем Украину в ее обороне против российского вторжения, требуем от России немедленно выйти со всех оккупированных территорий и призываем союзников существенно увеличить военную поддержку Украины», – отмечают авторы заявления.

Под этим заявлением подписались президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровський, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Заявка Украины на членство в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Глава государства отмечал, что Украина де-факто уже является членом НАТО, осталось оформить это де-юре.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на заявку Украины, подчеркнул, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке обороны Украины от российских войск.

Ранее в этом году на фоне развязывания Россией полномасштабной войны против Украины по ускоренной процедуре, без выполнения Плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция. (УНИАН)