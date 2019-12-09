Депутаты Милли Меджлиса участвуют в заседаниях ПАСЕ

С 9 по 13 декабря в Париже пройдут заседания Бюро, комитета по политическим делам и демократии, комитета по правовым вопросам и правам человека и Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В заседаниях примут участие глава комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов и член делегации, депутат Сабир Гаджиев.

На заседаниях состоятся обсуждения по Плану деятельности Парламентской ассамблеи в 2020 году, результатам парламентских выборов в Беларуси, а также в связи с предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, предварительным проектом доклада по Азербайджану Мониторингового комитета, применением минимальных стандартов в избирательной системе и др. Будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

Азербайджанские депутаты выступят по вопросам повестки дня.(report)