Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией Тахир Миркишили, члены рабочей группы Амина Агазаде и Эльнур Аллахвердиев 12 декабря отправятся в столицу Австрии Вену.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, депутаты проведут ряд встреч с членами двусторонней парламентской группы «Австрия-Южный Кавказ», представителями комитета иностранной политики парламента Австрии, с правительством и представителями экономической палаты Федеральной земли Нижняя Австрия, обменяются мнениями насчет направлений развития межпарламентских связей и по другим вопросам.

В ходе визита депутаты примут участие на встрече азербайджанских диаспорских организаций в Австрии.

Визит завершится 15 декабря.