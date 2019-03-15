Депутат предложила школьников принудительно обучать плаванию

«Школьников нужно раз в неделю привлекать к плаванию в бассейнах. Это нужно делать принудительно и за государственный счет».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета Кабмина о деятельности в 2018 году сказала депутат парламента Эльмира Ахундова.

Она напомнила, что по территории Азербайджана протекают большие реки: «Ежегодно сотни людей тонут в Каспийском море, реках Кура и Араз. Изучая европейский опыт, мы увидели, что там учеников стараются обучать плаванию. Поверьте, никакие дополнительные расходы не выше человеческой жизни».

| 2019-03-15T14:33:13+00:00 15 марта 2019, 16:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss