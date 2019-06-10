Что же осталось за кадром?

Наверняка многие не ожидали от нового главы украинского государства такой инициативы, как одностороннее прекращение огня в зоне антитеррористической операции на юго-востоке страны против местных сепаратистов и российских военных интервентов без опознавательных знаков. Хотя бы, потому что в этой необъявленной войне правда целиком и полностью на стороне Киева, что признает и понимает весь мир, кроме, разве что, обитателей Кремля. А, следовательно, даже самые активные боевые наступательные действия Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных частей республики и восстановлению ее территориальной целостности ни у кого (кроме промосковских СМИ) протеста конечно бы не вызвали.

Тем не менее, в начале минувшей недели Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму своим представителем в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ). Уже в среду Кучма отправился в белорусскую столицу, где представил своим визави предложения новых властей Украины. А это — снятие экономической блокады с Донбасса, и предложение украинским военным во время режима тишины не отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов, находящихся под контролем сепаратистов и российских военных.

Эти заявления вызвали весьма нервную реакцию в Киеве. Экс-президент Петр Порошенко назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценко посчитал, что деблокада оккупированных регионов равносильна финансированию терроризма. Луценко заявил даже, что открывает в связи с этим сразу три уголовных производства. Правда, не уточнил – в отношении кого именно.

Сам Леонид Кучма впоследствии конкретизировал свои заявления, сделанные на переговорах в Минске. «Заезжает какая-то установка в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт — и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем — если видим, что обстрел идет, условно говоря, из детского сада — давать ответ?», — поинтересовался Кучма. Экс-президент подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ тогда, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

Но как именно будут обеспечиваться эти условия и к чему конкретно придут переговорщики ТКГ — станет известно уже 19 июня, на следующем этапе в Минске.

При этом в самой Украине серьезный управленческий кризис, который выражается в отсутствии взаимодействия между новым президентом и старым парламентом. Ведь со времени вступления Зеленского в должность Верховная Рада не поддержала ни одной инициативы президента.

И какими же в такой ситуации могут быть мотивы, побудившие Зеленского и Кучму запустить тему одностороннего прекращения огня на Донбассе со стороны украинских войск? Ведь трудно было не предвидеть, что это вызовет новый ажиотаж и в без того неспокойной обстановке. Может возникнуть ощущение, что президент реально верит в возможность мирного урегулирования и даже имеет на этот счет какой-то план, но можно предположить и то, что это просто какое-то зондирование почвы с его стороны.

А может быть это одно из проявлений идущей сейчас предвыборной борьбы. Ведь нынешний состав Рады президент официально распустил (хоть депутаты его указу и не подчинились) и впереди досрочные выборы – уже 21 июля. Возможно, у команды Зеленского есть надежды на то, что массы поддержат его миролюбивые устремления, активно проголосуют за кандидатов от партии «Слуга народа», и в итоге президент Украины получит парламент, состоящий в основном из его сторонников? Понятно, конечно, что с такой Радой можно будет создать систему единовластия в этой большой стране, и, наконец, приступить к реальной работе по проведению коренных демократических и экономических реформ, которые Зеленский так активно обещал воплотить перед своим избранием на главный пост страны.

Вообще говоря, основания надеяться на то, что мирные инициативы Зеленского получат поддержку в народе, есть. Об этом свидетельствуют и факты. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщает, что количество пересечений пропускных пунктов в Донбассе увеличивается. Только в мае пересекли «границу» в обоих направлениях 1 млн. 203 тыс. 400 человек. Отмечается, что многие ездят в гости к родственникам, однако основной пассажиропоток составляют пожилые люди, которым надо проходить идентификацию и верификацию для получения украинской пенсии.

Кстати, косвенным образом поддержку мирным инициативам новой властной команды выразил и Запад. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пожелал представителю Киева в ТКГ успехов в работе, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. «Мы поражены его самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», — процитировала Олифер обращение чиновника Госдепа.

Одним словом, ситуация складывается весьма любопытная. Особенно для стран с похожими территориальными конфликтами. И остается только пожелать удачи украинской стороне в ее новых начинаниях.