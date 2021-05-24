Корреспондент # обсудил итоги «Евровидения» с президентом официальной фанатской организации евросонга — OGAE Azerbaijan Фаризом Гасымлы. Главный вопрос:

— Почему яркое, броское шоу и песню Эфенди Европа оценили всего лишь на 65 баллов, что привело нас на 20 позицию?

— Эфенди произвела очень хорошее впечатление на фанатов конкурса. Многие писали мне в «личку», что восхищены нашей певицей, называли ее «женщина — огонь». Я был очень рад, когда Азербайджан прошел в финал. В первом полуфинале мы заняли 8 место. В этом году на «Евровидении» была очень жесткая конкуренция. Многие исполнители остались в фаворитах с прошлого года, к примеру, Исландия, Литва. В целом, конкурс получился очень непредсказуемым, с множеством интриг.

20 место стало для меня неожиданностью. Я сомневался в том, что в этом году у нас будет топ-10. В самом худшем случае — 16 место! Однако, это не потому, что у нас была плохая песня или слабая певица. Выступала бы Самира, к примеру, в 2014, 2015 или 2017 годах, когда конкуренция была намного слабей, она заняла бы место повыше. В этом году мы явно недооценили своих конкурентов.

Самира – яркая и хорошая певица. Многие посчитали, что образ Мата Хари был ей чужд, что ей было в нем некомфортно, и что визуально танцовщицы из ее шоу выглядели более броско за счет роста и женской энергетики. Не скажу, что я разделяю это мнение. Как по мне, так Самира хорошо справилась со своей ролью. Нас подвели более сильные заявки – Италия, Франция, Швейцария и др. Контраст между лидерами и остальными участниками был очень сильный. К сожалению, Азербайджан оказался в категории стран, которая получила мало баллов и от жюри, и от телезрителей.

— Да и принцип «соседского голосования» в этом году проявился не столь очевидно…

— Абсолютно согласен! И в частности, мы от этого пострадали тоже. Наиболее лояльно к нам отнеслась Россия – 8 баллов от жюри и 4 от телезрителей. Украина поставила нам всего 3 балла. В определенной мере на наш итоговый результат повлияло и то, что Филипп Киркоров, который рьяно стремится быть ежегодно задействованным в «Евровидении», в этом году продюсировал Молдову. В итоге, он, конечно же, приложил все усилия и связи для того, что Россия дала Молдове 12 баллов. Если учесть, что в последние годы Россия нам, а мы – России давали по 12 баллов, то, можно предположить, что, если бы не Киркоров со своей историей, то наивысший балл Россия могла бы отдать нам. Это все, конечно, мало бы повлияло на итог, однако, на пару ступенек Самира могла бы оказаться выше. Киркоров многое сделал для того, чтобы Молдова получила баллы, которые она не заслуживала.

— А как вы оценили российскую участницу – певицу Манижу и неожиданное попадание в топ-5 украинской группы Go_A?

— В этом году, ко всей непредсказуемости конкурса, добавились хейтеры, которые были недовольны своими артистами. В Мальте конкурсантку критиковали за сценический наряд, посчитав, что она выглядит в нем очень нелепо, грузины разнесли в пух и прах своего артиста, который некультурно высказался в адрес людей, раскритиковавших его песню. Даже его извинения оказались настолько странными, что вызвали еще большее раздражение. У России была очень спорная песня, и в итоге у Манижи сформировалась своя армия хейтеров. Что касается Украины, то, невзирая на очень простую фольклорную песню, этой стране странным образом удалось обратить на себя внимание букмекеров, хотя и произошло это в самом конце.

— Ну, а Армении так вообще не удалось приехать на конкурс…

— Армения в этом году оказалась полным аутсайдером. Мы победили их и на этом фронте тоже. Да и в целом, несмотря на то, что представители этой страны участвуют в Евровидении раньше нас, мы смогли обыграть армян по всем пунктам. Дошло до того, что в последние годы Армении вообще не везло на этом конкурсе, их артисты даже не попадали в финал.

— Мы уже привыкли к провокационным действиям Армении, в том числе и на «Евровидении», но в этом году, выходит, все обошлось?

— Увы, нет. Армяне вновь попытались учудить и пронесли в зрительный зал сепаратистский флаг несуществующего Арцаха. Подобные провокации строго-настрого запрещены организаторами — Европейским вещательным союзом, и это четко прописано в уставе конкурса. Как известно, это уже не первая подобная провокация армян на «Евровидении». В 2016 году этот же флаг при голосовании подняла певица, представляющая Армению. Это вызвало большой резонанс, однако ее так и не дисквалифицировали. Цель этих клоунов – попасть на камеру. Я написал письмо и выразил ноту протеста в Европейский вещательный союз, предупредил, что в зрительном зале замечен флаг сепаратистов. Правда, ответа не последовало, но, к счастью, в эфире мы не увидели эту провокацию.

— Как вам удалось заметить это нарушение и провокацию?

— Из-за пандемии я решил не ехать в Роттердам. В Европе к карантину относятся гораздо серьезней, нежели в Азербайджане или России. Как руководителю OGAE клуба мне удалось получить онлайн аккредитацию, благодаря чему я и получил доступ ко всем главным событиям в рамках конкурса, включая репетиции и пресс-конференции. Во время одной из репетиций я стал свидетелем армянской провокации, флаг был у одного из зрителей.

— В целом, какие впечатления остались у вас после финала?

— Финал был напряженный: очень много стран в этом году постарались на славу! Букмекеры, несмотря на то, что чуть ли не ежедневно меняли позиции, дали относительно точный прогноз. Очень сильные заявки были у Швейцарии, Франции и Италии, а вот с Кипром и Сан-Марино, о которых так много говорили, оказались переоцененными.

Самым часто используемым словом в этом году у фанатов и инсайдеров конкурса было «непредсказуемость». Не припомню такого ажиотажа за последние годы… Причем непредсказуемость во всем, начиная от формата проведения конкурса и технических моментов, заканчивая песнями и странами. Но все это лишь подогрело интерес к «Евровидению». Даже те, кто раньше не относился серьезно к этому шоу, не могли оторваться от экранов. Неудивительно. Это было первое масштабное развлекательное шоу за весь период пандемии…