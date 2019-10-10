Что действеннее система льгот или система штрафов?

Как заявил 8 октября 2019 года председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли в Азербайджане могут увеличить квоту рабочих мест для граждан с инвалидностью. «Работодателей, отказывающихся принимать на работу граждан из этой категории, обязуют выплатить не только штраф, но и финансовое возмещение в Фонд страхования от безработицы в размере 12 средних заработных плат», — заявил депутат.

Как заявила # председатель общественного объединения женщин- инвалидов Махлуга Рагимли, существующая в стране квота по найму людей с ограниченными возможностями просто невыгодна предпринимателям.

«Они должны создать в учреждении условия для того, чтобы люди этой категории могли работать, отпускать их домой на час раньше, и предоставлять им дополнительно десять дней в качестве отпуска. Только в том случае, если число инвалидов составит более 50 % всех работников предприятия, предприниматель будет освобожден от выплаты всех налогов», — сказала Махлуга Рагимли.

По мнению директора фирмы по распространению прессы «Гая» Хангусейна Алиева, система льгот является более действенной, чем система штрафов. «Нужно стимулировать предпринимателя на открытие рабочих мест для инвалидов», — считает Алиев.

По мнению руководителя общественного объединения коммерсантов и предпринимателей Севгима Рахманова, введение финансового возмещения за нарушение квоты рабочих мест для граждан с инвалидностью не приведет к уменьшению безработицы среди инвалидов.

«Согласно действующему законодательству частные компании обязаны брать на работу инвалидов II и III групп из расчета один на двадцать пять работников должен быть инвалид. Раньше за нарушение квоты полагался штраф. Но это вовсе не привело к решению проблемы. Предприниматели и на этот раз обязательно найдут лазейки, чтобы не выплачивать финансовое возмещение. Думаю, что трудоустройству инвалидов может способствовать введение налоговых льгот для предпринимателей, взявших на работу инвалидов», — считает Севгим Рахманов.

Как сообщили # из Министерства труда и социальной защиты населения, никаких налоговых льгот в отношении предпринимателей в связи с квотой рабочих мест для граждан с инвалидностью не предусмотрено.

# не первый раз поднимает вопрос о том, что предпринимателей надо заинтересовать, ввести для тех, кто взял на работу инвалида, какие-то льготы, освободить от ряда налогов и так далее.

Нельзя всегда «наказывать рублем», иногда этим «рублем» нужно поощрять.