Число претендентов на пост премьера Великобритании возросло до 13

Количество претендентов на пост премьер-министра Великобритании возросло до 13 после того, как о своих притязаниях заявил депутат-консерватор и бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима. Об этом в воскресенье, 2 июня, пишет The Guardian.

«Я вступаю в гонку за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций. Как было отмечено, кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием», — сказал Джима.

Консерватор выступает за то, чтобы провести повторный референдум по Brexit, и является единственным из тори, который поддерживает эту идею.

Согласны данным The Guardian, до этого решение об участии в борьбе за пост премьер-министра и председателя партии консерваторов объявили 12 политиков. Это в том числе считающийся фаворитом бывший глава британского МИДа Борис Джонсон и действующий Джереми Хант, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и глава МВД королевства Саджид Джавид.

24 мая Мэй со слезами на глазах назвала дату своей отставки — 7 июня. По словам Мэй, больше всего она жалеет о том, что не смогла довести до конца процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.