Чингиз вылечит сердце в Тель-Авиве с помощью мугама

Завтра в Тель-Авиве состоится первый полуфинал «Евровидения», а это значит, что песенный конкурс выходит на финишную прямую.

Через три дня – второй полуфинал, в котором выступит наш представитель, певец Чингиз Мустафаев.

№ стали известны подробности его сценического номера.

Как известно, во время исполнения Чингизом песни «Truth», приборы сканируют его сердце, которое отображается яркой голограммой над сценой. Сердце певца разбито. Собственно, именно подразумевается в тексте песни. Излечат Чингиза, нет, не новая любовь или воскресшая старая, а волшебные звуки мугама.

«Зрители видят мое разбитое сердце, и они же увидят, как мугам, который я исполняю в конце песни, излечит все мои раны. Потому что эта музыка божественна, и способна творить чудеса», — заявил артист в интервью европейским СМИ, напоминая миру о том, что мугам, составляющий основу азербайджанской народной музыки, является одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Также певец заявил, что уверен в успехе и настроен исключительно на победу:

«В 2011 году я пытался попасть на «Евровидение», но не прошел национальный отбор. Считаю, что все имеет свой час, и, наверное, тогда я не был достаточно готов к этому конкурсу. Сейчас я полон сил, у меня прекрасная команда, и я уверен, что мы займем первое место», — сказал он в интервью журналистам.

Отметим, что после первой репетиции Чингиз Мустафаев значительно укрепил свои позиции в рейтинге букмекеров, переместившись с 14 на 4 место. В настоящее время он замыкает первую пятерку, пропустив вперед артистов из России, Франции, Швеции и Голландии.

Накануне в Израиле состоялась церемония открытия евросонга, во время которой все участники прошлись по «оранжевой» дорожке.

Чингиз Мустафаев и его команда выбрали для этого случая total black. Во время церемонии певец дал интервью различным ведущим телеканалам, включая BBC.