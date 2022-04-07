Два человека были убиты и восемь были ранены в результате стрельбы в центре Тель-Авива в четверг.

Как передает The Jerusalem Post, нападение произошло в нескольких местах на улице Дизенгоф, где расположено множеством ресторанов и баров.

К месту инцидента привлечены крупные силы безопасности — полиция и солдаты ЦАХАЛа — окружили многоквартирный дом на улице Дизенгоф.

Полиция попросила граждан оставаться дома и не выходить на улицу до тех пор, пока преступник не будет пойман.

По данным медцентра, куда помещены пострадавшие, по меньшей мере четверо раненых находятся в критическом или тяжелом состоянии.