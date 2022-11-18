Открытие Азербайджаном посольства в Израиле является историческим решением.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

«Сегодня (18 ноября 2022 года) парламент Азербайджана принял историческое решение об открытии посольства Азербайджана в израильском городе Тель-Авив. Это будет первое посольство в Израиле мусульманской страны, где большинство населения составляют шииты», — говорится в заявлении.

Отметим, что в Израиле учреждается посольство Азербайджана. Это нашло отражение в законопроекте «Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль (городе Тель-Авив)», добавленном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

После обсуждений законопроект был принят в единственном чтении.