В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против юридической реформы — митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет газета Times of Israel.

По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля. По данным полиции, в 20:30 по местному времени на площади и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек.