Черноморский флот вывел на дежурство ударные корабли для наблюдений за учениями НАТО

Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) выведены на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море. Как передает ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны).

В Центре отметили, что для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации «силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО». «В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолетами морской авиации», — сказали военные РФ.

В Центре напомнили, что в понедельник в юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО Sea shield — 2019. В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

От Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в учениях принимает участие постоянная группировка SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), которая действует в Черном море с 28 марта 2019 и в состав которой входят корабли из Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.