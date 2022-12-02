Черноморский флот России с начала войны с Украиной потерял 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание «Проект».

Перед вторжением в Украину Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. С учётом патрульных катеров в составе флота были 74 боевые единицы.

«Проект» изучил публичные данные о потерях кораблей и пришел к выводу, что с начала войны как минимум 12 кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены.

Министерство обороны России не отчитывалось об общих потерях флота за время войны с Украиной.

13 апреля затонул флагман Черноморского флота крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.