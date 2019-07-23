Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс, сообщило минобороны страны, передает РИА Новости.
Генерал Ланата ранее во вторник провел в Подгорице встречу с министром обороны Предрагом Бошковичем. Глава минобороны республики сообщил гостю, что Подгорица продолжает усовершенствовать офицерские кадры в военной школе НАТО в немецком городе Обераммергау и в других центрах подготовки.
Затем Ланата встретился за закрытыми дверями с президентом Мило Джукановичем, который сообщил о разговоре в Facebook. Генерал поздравил президента с успешным процессом интеграции страны в НАТО и отметил, что Подгорица «показала пример другим в регионе».
«Командующий ACT Андре Ланата и начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали сегодня в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально окончен процесс вступления нашей страны в альянс», — заявило минобороны.
Церемония подписания состоялась на правительственной вилле «Горица» в присутствии премьера Душко Марковича, главы МИД Срджана Дармановича и главы минобороны Предрага Бошковича.