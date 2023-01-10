Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия, которые рассчитывают вступить в Альянс, уже интегрируются в военные натовские структуры, передает РИА Новости.

НАТО и Европейский союз 10 января подписали в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве.

Столтенберг заявил, что представители Швеции и Финляндии уже участвуют в заседаниях НАТО, в том числе на министерском уровне и уровне постоянных представителей, привлечены к работе различных комитетах.

По словам генсека, Североатлантический альянс уже усилил свое присутствие в Северной Европе, а Хельсинки и Стокгольм уже получили гарантии безопасности со стороны некоторых членов организации. В настоящее время Швеция и Финляндия ждут одобрения со стороны Турции и Венгрии на их присоединение к Альянсу. Столтеберг высказал уверенность, что в скором времени эти согласия будут получены.

После того, как Россия начала войну в Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнение которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК).