Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», сообщает УНИАН.

В заявлении отмечается, что подготовка Украины к членству в НАТО является «сверхважной государственной задачей». В указе также есть поручения правительству страны и ведомствам. В частности, кабинету министров дано поручение в течение двух месяцев оценить состояние реализации годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО и принять меры по повышению их эффективности.

Также в течение трех месяцев стране необходимо сформировать национальную систему перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО. Минобороны страны должно в кратчайшие сроки назначить военного представителя миссии Украины при НАТО.