Человек – легенда: в Баку торжественно отметили 100-летие Исмаила Шихлы

В Азербайджанской государственной Филармонии торжественно отметили 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя Исмаила Шихлы.

Невозможно назвать его просто писателем, или педагогом, или общественным и государственным деятелем, как привычно говорят об этом великом азербайджанце. Исмаил Шихлы – это человек – легенда, который всю свою жизнь посвятил Родине.

Как сообщает #, мероприятие было организовано Министерством культуры согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Творчество Исмаила Шихлы неподвластно времени. Словно энциклопедия азербайджанского народа, оно дает ответы на многочисленные вопросы, учит правильным поступкам и мотивирует на лучшие свершения во имя своего народа и каждого из нас.

Речь писателя, произнесенную им с различных общественных и государственных трибун, величайшие умы нашего времени разбирают на цитаты, снова и снова удивляясь масштабу безграничной мудрости Исмаила Шихлы, его проницательности, храбрости и невероятному набору человеческих качеств.

Гости стали собираться задолго до начала вечера, и это один из редких ныне случаев, ведь сегодня все чаще зритель приходит в лучшем случае к назначенному часу, но чаще – с опозданием. В зале – ни одного свободного места и практически все знакомые лица – министры, депутаты, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, коллеги, друзья и родственники юбиляра. Сыновья Исмаила Шихлы – Эльчин и Фаррух Шихлинские лично приветствуют гостей, приглашая пройти в зал.

«Исмаил Шихлы был одним из немногих людей, которыми Азербайджан может по-настоящему гордиться», — говорит в беседе с корреспондентом # Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Позже, он заворожит публику своими воспоминаниями о народном писателе уже со сцены, сорвав овации зала, ведь ему всегда удается рассказать на чуточку больше, пронзительней, искренней и душевней, чем многим другим.

«Я горжусь, что был знаком с этим выдающимся человеком, который до последней минуты своей жизни оставался истинным патриотом. Он дышал своим народом, был человеком, к мнению которого прислушивался сам общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

Он для меня символ мужества, порядочности, внутреннего достоинства, «последний бек ушедшего века», как я его называл.

Я хорошо знаю семью Исмаила Шихлы, и могу сказать, что его сын Эльчин является достойным продолжателем дела своего великого отца», — подчеркнул Чингиз Абдуллаев.

С не меньшей эмоциональностью вспоминала своего учителя и наставника депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова.

Ей посчастливилось работать вместе с Исмаилом Шихлы в Союзе Писателей (СП), где в 80-х годах он занимал пост первого секретаря, фактически являясь главой, поскольку должность председателя на тот момент была упразднена.

Депутат рассказала ряд интересных жизненных эпизодов, связанных с Исмаилом Шихлы, раскрывая его не только как гения азербайджанской литературы, но и отметив его личностные качества:

«Я работала его помощницей в СП, и прежде всего, хочу рассказать вам о его простоте. Ни разу за все время работы он не вызвал ни меня, ни других сотрудников по внутреннему номеру телефона, всегда подходил сам, если хотел что-то спросить или поручить, хотя наши рабочие комнаты разделял длинный коридор. Он был настолько скромным и простым человеком, что люди не могли в это поверить! Он даже не позволял нам налить ему стакан чая…

Я не знаю другого, столь внимательного и чуткого человека. Я уже не говорю о силе и мощи его таланта. Книги Исмаила Шихлы издавались огромными тиражами в Москве, это был беспрецедентный случай по тем временам.

Он мог добровольно оставить любую, самую престижную должность, отказаться от самого высокого поста, что в очередной раз сделал в 1987 году, уйдя из Союза Писателей. Никто не хотел, чтобы это произошло. Естественно, этого очень не хотела и я, ведь я любила его как родного отца.

Помню, как в разгар всех этих разговоров, зашла к нему в кабинет и спросила, правда ли что он хочет уйти. Выдержав паузу, Исмаил Шихлы сказал:

— Да. Я не хочу и не могу принимать участие в той грязной игре, которую затеял со страной Михаил Горбачев. Он ведет страну к гибели, а народы к катастрофе. Я вижу впереди много крови, и не хочу, даже чисто формально, быть в числе исполнителей этого зловещего сценария…

В тот момент эти слова показались мне, извините, настоящим абсурдом! Но мы то все знаем, что спустя каких-то пару лет все произошло именно так, как сказал этот величайший человек. И я не раз и не два вспоминала потом это пророчество и мудрость Исмаила Шихлы, предвидевшего с прозорливостью настоящего писателя все эти разрушительные процессы…», — заявила Ахундова.

Судьба всегда благоволила Исмаилу Шихлы. Но сам он при этом никогда не думал о собственных благах. Отказывался от больших наград в пользу тех, кому, как он считал, это было нужнее, умел быть настоящим другом и обладал величайшим искусством наставника. Преподавание – вот, пожалуй, то единственное, от чего он никогда не отказывался, в отличие от завидных должностей и прочих благодатей.

В 1976 году Исмаил Шихлы был назначен главным редактором журнала «Азербайджан», но спустя два года оставил и эту должность. По словам близких к писателю людей, на этот раз причиной послужило оказанное на него давление: ему было предписано опубликовать произведение, которое он не считал нужным печатать. Быть марионеткой в чьих-то руках было не в характере Шихлы, и он ушел из журнала.

Порядочность, высокая гражданская позиция и принципиальность были верными спутниками писателя на протяжении всей его жизни. Он никогда не шел на поводу у других людей.

«Самый совестливый и по-рыцарски благородный писатель азербайджанской земли», — так напишет о нем в одной из своих публикаций Эльмира Ахундова.

В возрасте 65 лет Исмаил Шихлы был удостоен звания народного писателя Азербайджана, причем звание это было присвоено ему, вопреки существующим правилам, минуя звание заслуженного деятеля культуры.

Своим творчеством, богатым образами, обладающими колоритными характерами и высокими духовно-нравственными качествами, Исмаил Шихлы вписал новую яркую страницу в летопись художественной мысли азербайджанского народа.

Знаменитый роман писателя «Буйная Кура» стал настоящей сенсацией и был переведен на различные языки мира, получив оценку как важное литературно-культурное событие, открывшее путь к перелому в общественном сознании и самосознанию.

В произведениях, созданных мастером, продолжившим традиции классического наследия и использовавшим фольклорную сокровищницу, нашла полное выражение глубокая философия жизни.

Совершенство стиля, образность художественного языка, широта и разнообразие описания внутреннего мира – характерные особенности, присущие прозе Исмаила Шихлы.

В своем творчестве, а также находясь на государственных должностях, Исмаил Шихлы неустанно демонстрировал гражданскую позицию представителя интеллигенции в отношении к судьбоносным вопросам, благодаря чему стал воплощением преданности высокой гражданской идеологии и уважения к традиционным ценностям своего народа.

На мероприятии были показаны отрывки из фильма «Буйная Кура», снятого режиссером Гусейном Сеидзаде по сценарию Исмаила Шихла в 1969 году. Примечательно, что в этом году картина празднует 50-летие со дня выхода на экраны.

Актеры прочли отрывки из известных произведений писателя.

Свое слово о герое вечера также сказали министр образования Джейхун Байрамов, председатель Союза Писателей Анар, народный поэт Рамиз Ровшан, главный редактор журнала «Азербайджан» Интигам Гасымзаде и др.

Документальные кадры, показанные с экрана, напомнили собравшимся о примечательных фактах из личной, творческой и общественной жизни писателя.

«Наш бриллиант», — перешептывались в зале зрители.

Растрогали публику эпизоды церемонии прощания с великим мастером, покинувшем этот мир в 1995 году, и речь общенационального лидера Гейдара Алиева, произнесенная им на похоронах Исмаила Шихлы.

В заключение юбилейного вечера со словами благодарности в адрес каждого выступившего и каждого сидящего в зале на сцену поднялся Эльчин Шихлинский.

Особую признательность он выразил президенту Ильхаму Алиеву за заботу и внимание к творчеству Исмаила Шихлы.

Несмолкающие аплодисменты публики стали еще одним доказательством большой любви народа к своим лучшим сыновьям, величайшим героям своего времени, память о которых навсегда будет жить в наших сердцах.