Чехия хочет наладить производство оружия в Азербайджане

Чехия заинтересована в финансировании различных проектов в Азербайджане, в том числе создания производства продукции оборонной промышленности, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» председатель Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек.

«У чешских банков имеются большие финансовые средства и они готовы инвестировать их. Азербайджан имеет хорошую репутацию, почему бы не наладить производство здесь», — сказал Вондрачек.

По его словам, с 2015 года Баку и Прага ведут переговоры по налаживанию производства в Азербайджане продукции оборонной промышленности. «Я думаю, что настало время, перейти к действию», — отметил он.

Вондрачек сообщил, что в частности, компания «Ceska Zbrojovka» в настоящее время осуществляет проекты за рубежом, и она могла бы наладить также производство и в Азербайджане. «Производимая продукция может быть рассчитана как на местный, так и на региональный рынок», — подчеркнул он.

| 2019-05-16T21:41:44+00:00 17 мая 2019, 00:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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