Чехи потребовали отставки премьер-министра

Около 250 тысяч протестующих вышли на улицы Праги с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов митинга.

Помимо этого, протестующие требуют отставки министра юстиции Марии Бенешовой, передает «Интефакс» . Их подозревают в незаконном получении субсидий Евросоюза. В частности, для Бабиша их сумма составила около двух миллионов евро.

Чешский премьер заявил, что в отставку не собирается, а митингующих он назвал «проигравшими на выборах». По его мнению, акции протеста организованы его политическими противниками, которые «лишь парализуют работу парламента, у которого есть еще много дел».

Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра с 2017 года. До этого был министром финансов и первым заместителем председателя правительства Чехии с 2014 года. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния. (lenta.ru)

| 2019-06-23T23:59:51+00:00 23 июня 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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