Албанская оппозиция организовала протест в Тиране, на котором потребовала отставки премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом в субботу сообщило агентство Tanjug.

Отмечается, что албанская оппозиция организовала протест перед зданием правительства в Тиране, требуя отставки Рамы. На улицу вышли тысячи человек, лидеры оппозиции выступали перед собравшимися, обвиняя премьера в связях с бывшим сотрудником ФБР США Чарльзом Макгонигалом.

Протест завершился несколькими инцидентами: толпа забросала здание правительства дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью, после чего двинулась к зданию парламента Албании.

Протест сопровождала 1 тыс. сотрудников полиции. Правоохранители начали расследовать произошедшие инциденты. О пострадавших в ходе беспорядков пока не сообщается.