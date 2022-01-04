Протестующие против роста цен на газ для машин в казахстанском городе Актау потребовали отставки правительства, передает «Радио Азаттык».

На площади Ынтымак перед зданием областной администрации митингующие установили палатку и юрту и, скандируя «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), потребовали отставки правительства. Протестующие недовольны повышением цен на газ до 120 тенге за литр, утверждая, что в середине прошлого года покупали топливо по 55–60 тенге.

Кроме того, участники митингов просят отменить мораторий на прием новых работников на месторождения и снизить цены на продукты питания, сообщает «Спутник».

К участникам несанкционированных акций присоединились и сотрудники одного из автопарков Актау: водители и кондукторы отказались выходить на работу, заявив, что они «вместе с народом», передает «Интерфакс». Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

Протестные акции проходят также в Жанаозене. В Уральске люди вышли на улицы в поддержку протестующих, передает «Мой город».

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Полиция попыталась разогнать протестующих и применила к ним силу.