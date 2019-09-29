Бывший командующий Балтфлота сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США. Об этом заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в воскресенье, 29 сентября.

«Гранитом» вооружены наши подводные лодки типа «Курск», надводные корабли. У «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра», но они действительно выпускаются по надводным кораблям и авианосцам», — пояснил Валуев. Его слова приводит «РИА Новости» .

Он отметил, что существует тактика, при которой сперва уничтожаются корабли противоракетного барьера, далее — корабли охранения авианосца. Затем ракета «Гранит» наносит основной удар по авианосцу.

По мнению адмирала, «Калибр» обладает лучшими тактико-техническими характеристиками. Помимо этого из достоинств ракеты Валуев обратил внимание на то, что «Калибр» не может быть сбит современными средствами ПВО.

Ранее 28 сентября китайское издание Sohu допустило, что министр обороны России Сергей Шойгу в одном из интервью под формулировкой «кошмар авианосцев» имел в виду противокорабельную крылатую ракету П-700 комплекса «Гранит» (aif.ru)