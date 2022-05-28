По состоянию на сегодняшний день в готовности к применению в Черном море находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня у причалов Графской бухты Севастополя заметили четыре корабля Черноморского флота России. На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота. Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины, однако часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма. (УНИАН)