Была проверена боеготовность погранчастей на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность воинских частей и подразделений отдельной пограничной дивизии «Газах» Пограничных войск Государственной пограничной службы, осуществляющей охрану и защиту на государственной границе с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной погранслужбы.

В пограничных боевых пунктах Э.Гулиев встретился с личным составом, ознакомился с жилищными условиями, а также работами, проведенными в целях создания необходимой пограничной инфраструктуры безопасности и обороны на государственной границе и уровнем выполнения поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

На служебном совещании, которое проводилось с участием высокопоставленных чиновников Государственной пограничной службы, были даны необходимые поручения для повышения боевой готовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

| 2019-07-30T14:45:13+00:00 30 июля 2019, 16:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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