Россия создала сильнейшие в Европе вооруженные силы. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на экспертов.

«Сейчас она (Россия – прим.) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — указано в статье.

По данным издания, в настоящее время Россия обладает очень функциональной армией, которая может проводить операции, в том числе и очень далеко от своей территории. Страна строит как авианосцы, так и вооружение следующего поколения, в частности противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.

Кроме того, Россия ведет перспективное сотрудничество в Китаем с целью разработки и производства новейшего оружия, а также проведения совместных учений. США при этом длительное время не обращали необходимого внимания на такую модернизацию, пишет шведское СМИ. (Газета.ру)